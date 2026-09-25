Berek reaguje na wątpliwości prezydenta. "Nie istnieje taka procedura"

Maciej Berek, były minister rządu Donalda Tuska, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powiedział w piątek w Polsat News, że "nie istnieje taka procedura, na którą w tej chwili powołują się przedstawiciele prezydenta".

– Niezależnie od tego, że ja byłbym pierwszy, który byłby zainteresowany, żeby w tej procedurze rozwiać wszystkie wątpliwości, zamknąć temat. On był omawiany na posiedzeniu komisji sejmowej, było to szczegółowo wyjaśniane, ale pewnie, że wolałbym, żeby tych wątpliwości nikt w tej chwili nie podnosił – dodał.

Maciej Berek stwierdził, że "nie istnieje taka procedura, w której prezydent weryfikuje rozstrzygnięcie Sejmu i mówi: »a ja jestem nieprzekonany, chciałbym jeszcze dodatkowych informacji«".

– To jest trochę tak, że w zależności od tego, w jakim interwale czasu jesteśmy, o kogo chodzi, różne te zarzuty są podnoszone, ale one wszystkie mają wspólny mianownik: nie ma takiej procedury, w której prezydent weryfikuje to, co zrobił Sejm, bo uważa, że ma do tego uprawnienie. Nie ma takiego uprawnienia – tłumaczył.

Berek wybrany przez Sejm na sędziego TK. Nawrocki ma wątpliwości

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Po wyborze Macieja Berka przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Kancelaria Prezydenta RP skierowała do Kancelarii Sejmu pismo w sprawie "wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury" Macieja Berka. Zbigniew Bogucki ocenił, że wówczas "są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego".

W odpowiedzi na pismo Kancelarii Prezydenta RP, szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec wskazał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach".

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że Kancelaria Sejmu zakończyła korespondencję w sprawie Berka z prezydentem i jego kancelarią.

Kancelaria Prezydenta nie wie, czy Berek spełnia wymogi formalne

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

Zbigniew Bogucki poinformował w ubiegły czwartek, że ponownie skierował do marszałka Sejmu pismo w sprawie Macieja Berka.

Maciej Berek w poniedziałek zwrócił się w piśmie do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania.

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