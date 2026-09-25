Sondaż: Polacy wskazali, co powinien zrobić Nawrocki

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Maciej Berek w poniedziałek zwrócił się w piśmie do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania.

Tymczasem rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

Polacy o Nawrockim i Berku

W badaniu SW Research Polakom zadano pytanie: "Czy uważa Pani/Pan, że prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?"

Jak się okazuje 56 proc. respondentów uważa, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od Berka. Przeciwnego zdania jest 16,3 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 15,6 proc. osób, a "nie mam zdania" — 12,3 proc.

Przekonanie o tym, że Berek powinien złożyć ślubowanie przez Nawrockim jest dominujące zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Uważa tak również większość respondentów w podziale na kategorie wiekowe. Jedynie w grupie osób w wieku do 24 lat odsetek ten nie przekroczył 50 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 22—23 września 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 ankiety na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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