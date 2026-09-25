"Potraficie tylko ściemniać i straszyć". Gorzkie słowa do Tuska

Mieszkańcy dwóch polskich województw otrzymali w czwartek wieczorem pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę.

Na sytuację zareagowało polskie lotnictwo, które operowało w przestrzeni powietrznej RP. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego.

Czarnek: Co mnie obchodzi, co jest na bramie?

Do potencjalnych zagrożeń ze strony Rosji odniósł się podczas piątkowej spotkania w Mielcu wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

– Jeśli jest zagrożenie, panie Tusku, to się buduje jednostki wojskowe, to się zwiększa liczebność armii, przygotowuje się żołnierzy do walki i uzbraja się ich w najlepszy sprzęt. Tego nie robicie, potraficie tylko ściemniać i straszyć – powiedział były minister edukacji i nauki, zwracając się do premiera Donalda Tuska.

Za oceanem trwają spekulacje prasowe dotyczące stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Kandydat PiS na szefa rządu nawiązał do tych dyskusji.

– Oni dzisiaj pochylają się nad ewentualną bazą stałą amerykańską, ale nie na zasadzie gdzie ją ulokować, gdzie będzie najlepiej, jak zrobić, żeby wielkie wysiłki Karola Nawrockiego, o których mówi wprost Donald Trump, żeby natychmiast przyniosły ten efekt – zaznaczył Czarnek. – Nie myślą o tym, gdzie to ma być i co zrobić, żeby to było szybko, tylko dlaczego to ma się nazywać Fort Trump. A co mnie obchodzi, co jest na bramie? Niech sobie na bramie Amerykanie piszą, co chcą. Najważniejsze, że za tą bramą są wojska, które tu są na stałe, naszego największego sojusznika, bez którego NATO nie istnieje – dodał.

Wiceprezes PiS krytykuje UE: To są głupoty

Krytyczne słowa padły pod adresem Brukseli. – Głupoty, które dzisiaj robią w Unii Europejskiej, jakaś autonomia europejska obronna... To są głupoty ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym, co to jest bezpieczeństwo europejskie – mówił kandydat PiS na premiera.

– Leżymy pomiędzy ludami germańskimi i ruskimi od wieków i leżeć będziemy. I dlatego my musimy przede wszystkim wyzbyć się wszelkich kompleksów, całej tej agentury rosyjskiej i niemieckiej w polskim rządzie i zrobić z tego państwa lidera tej części Europy i świata. Wtedy będziemy bezpieczni, wtedy się będziemy rozwijać – podkreślił Przemysław Czarnek.

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