"Powiedzcie to Polakom wprost". Czarnek oburzony decyzją Domańskiego

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, poinformował w czwartek, że podpisał "interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy małżonkowie".

Czarnek oburzony decyzją Domańskiego

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, odnosząc się do decyzji Andrzeja Domańskiego, podkreślił we wpisie na platformie X, że "konstytucja nie bez powodu otacza małżeństwo i rodzinę szczególną ochroną państwa". "To fundament naszego porządku prawnego, a nie obszar do zmieniania decyzjami urzędników" – dodał.

Zdaniem wiceprezesa PiS "państwo powinno wzmacniać małżeństwo, rodzinę i rodzicielstwo oraz tworzyć warunki do odpowiedzialnego wychowywania kolejnych pokoleń. Tymczasem zamiast wzmacniać rodzinę, rząd podejmuje działania prowadzące do zacierania jej szczególnej pozycji w polskim prawie".

"Jeśli chcecie zmienić konstytucyjny model ochrony rodziny – powiedzcie to Polakom wprost. Nie próbujcie robić tego tylnymi drzwiami" – zaapelował Przemysław Czarnek.

Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów "małżeństw" jednopłciowych

23 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które umożliwia urzędom stanu cywilnego prawidłową transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych.

Rozporządzenie szefa resortu cyfryzacji, wprowadza trzy różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński: kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk "dane kobiety" i "dane mężczyzny".

Opracowanie regulacji w tej sprawie, to efekt orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W marcu 2026 roku NSA nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. Orzekając w sprawie "małżeństwa" Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, ocenił, że "techniczne niedostosowanie systemu teleinformatycznego rejestracji stanu cywilnego oraz aktów wykonawczych (w tym nazewnictwo rubryk oparte na kryterium płci) nie zwalnia organu administracji z obowiązku wykonania wyroku". "Małżeństwo" to zostało zawarte w 2018 roku w Berlinie.

NSA w 2023 roku skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. W listopadzie 2025 roku TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać "małżeństwo" pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

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