"Ile będzie to kosztować?". Czarnek ma pytanie do ministra

Agencja obniżyła rating Polski z poziomu A2 do A3. Jednocześnie zmianie uległ także rating krótkoterminowy: obniżono go z poziomu P-1 do P-2.

Eksperci z Moody's tłumaczą, że powodem decyzji jest coraz gorsza sytuacja fiskalna polskiej gospodarki. Rośnie dług publiczny oraz koszty obsługi zadłużenia. Deficyt sektora finansów publicznych jest wysoki i w tym oraz przyszłym roku ma wynieść około 7 proc. PKB. Dług publiczny ma wzrosnąć w 2027 roku do 68,9 proc. PKB.

Analitycy wskazują, że wysokie wydatki na obronność oraz służbę zdrowia, a także szeroka oferta świadczeń socjalnych utrudniają możliwość znalezienia oszczędności w budżecie.

Czarnek: To stawia Polskę w trudnym położeniu

Sytuację skomentował w poniedziałek wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Były minister edukacji i nauki zabrał głos podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez gmachem resortu finansów.

– Tutaj pod Ministerstwem Finansów prezentujemy wniosek, który za chwilkę będziemy składać, o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i wyjaśnienia ze strony pana ministra Domańskiego, w jakiej sytuacji jest Polska – powiedział parlamentarzysta.

Jak podkreślił Czarnek, "to, co się stało, nie jest tylko zwykłą obniżką ratingu, to, co się stało stawia Polskę w niezwykle trudnym położeniu". – Deficyt, który mamy każdego roku od trzech lat sięgający 270, 280 miliardów powoduje, że musimy pożyczać pieniądze. Zmiana ratingu [...] powoduje, że po pierwsze to pożyczanie pieniędzy będzie trudniejsze, a po drugie będzie dużo droższe – mówił poseł PiS.

Wiceprezes PiS: Żądamy natychmiastowego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych

– Chcemy zapytać pana Domańskiego, ile w rzeczywistości będzie kosztować ta obsługa długu po zmianie ratingu – zaznaczył Przemysław Czarnek.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, podkreślił: "Żądamy natychmiastowego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych i wyjaśnienia przez pana Domańskiego co w tej, już dzisiaj katastrofalnej, sytuacji rząd i pan Domański zamierzają zrobić".

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