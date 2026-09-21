13. i 14. emerytura do likwidacji? Bosak podał warunek, kiedy "będzie trzeba to rozważać"
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Ekonomia

13. i 14. emerytura do likwidacji? Bosak podał warunek, kiedy "będzie trzeba to rozważać"

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Krzysztof Bosak (Konfederacja), wicemarszałek Sejmu
Krzysztof Bosak (Konfederacja), wicemarszałek Sejmu Źródło: PAP / Piotr Nowak
Krzysztof Bosak pytany, czy 13. i 14. emerytura powinna zostać zlikwidowana, odpowiedział, że "jeśli stan finansów nadal będzie tak opłakany, to będzie trzeba niestety to rozważać".

Ministerstwo Finansów szacuje deficyt budżetu państwa po sierpniu na około 151 mld zł.

Budżet w opłakanej kondycji. Moody's obniżył rating Polski

Agencja Moody’s w piatek obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom – do A3 z A2

Moody’s napisał w raporcie, że "obniżenie ratingu Polski do poziomu A3 odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia się kondycji fiskalnej kraju". "Utrzymują się wysokie deficyty fiskalne, co prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i – w połączeniu z rosnącymi kosztami obsługi długu – osłabia wskaźniki zdolności obsługi długu" – dodano.

Ponadto agencja oceniła, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co wynika z procyklicznego nastawienia budżetowego w ostatnich latach oraz ograniczonej gotowości lub zdolności polskich władz do odbudowy buforów budżetowych w okresie sprzyjającej koniunktury gospodarczej. "Skuteczność krajowych ram fiskalnych w Polsce również uległa osłabieniu, ponieważ coraz większa część narastającego zadłużenia powstaje poza zakresem krajowej reguły zadłużenia" – wskazano.

Bosak skomentował dramat finansów publicznych

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, ocenił w Radiu ZET, że rządzący powinni zacząć od "wprowadzenia daleko idącego rygoru transparentności wydatków publicznych", a "w tej chwili jest on realizowany pozornie".

– Raportowanie o wydatkach musi być w czasie rzeczywistym, w każdej państwowej instytucji i musi być dostępne dla każdego. Za wyjątkiem wydatków objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych – mówił.

Wicemarszałek Sejmu proponuje naradę w sprawie finansów publicznych

Zdaniem wicemarszałka Sejmu "premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej, zamkniętej dla mediów narady w sprawie finansów publicznych, perspektyw tego, co dalej".

– Powinien zaprosić opozycję na pilne konsultacje do KPRM i uruchomić stały, co kwartał format konsultacji z przedstawicielami nowo stworzonej rady fiskalnej – zaapelował.

Krzysztof Bosak podkreślił, że "to opozycja prawdopodobnie, niezależnie, która jej część w następnym rządzie będzie odpowiadać za finanse publiczne i brak jakiejkolwiek wspólnej strategii nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma i uniemożliwia rozsądną kontynuację w polityce budżetowej".

Konfederacja chce ciąć wydatki socjalne?

Pytany o to, czy Konfederacja chciałaby cięć wydatków socjalnych, odpowiedział, że "chcemy odpowiedzialnej polityki budżetowej, a jesteśmy od tego szalenie dalecy".

– Mamy rekordowe deficyty, rosnące zadłużenie, przychody podatkowe nieodpowiadające założeniom, spadające ratingi, przekraczanie progów konstytucyjnych, ukrywanie tego przed społeczeństwem i kombinowanie, żeby tego nie wykazać, coraz dalej rozjeżdżające się zadłużenie publiczne w relacji do PKB pomiędzy definicją unijną i krajową – mówił.

Podkreślił, że to jest właśnie "kryzys finansów publicznych".

13. i 14. emerytura do likwidacji?

Pytany, czy cięcie wydatków socjalnych jest receptą na kryzys, Krzysztof Bosak powiedział, że „musimy sobie uświadomić, że ta dyskusja nas nie ominie i nie da się dłużej licytować na to, kto komu co rozda.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że "będziemy zmuszeni do tego, by zacząć oszczędzać, ponieważ nie można wiecznie jechać na rekordowych deficytach".

– Powinniśmy ciąć wszędzie po równo, a nie tylko w jednym miejscu – mówił, dodając, że „powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności, a nie np. ciąć tylko na polityce społecznej”.

Dopytywany, czy 13. i 14. emerytura powinna zostać zlikwidowana, odpowiedział, że "jeśli stan finansów nadal będzie tak opłakany, to będzie trzeba niestety to rozważać".

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Źródło: DoRzeczy.pl / radiozet.pl
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