13. i 14. emerytura do likwidacji? Bosak podał warunek, kiedy "będzie trzeba to rozważać"

Ministerstwo Finansów szacuje deficyt budżetu państwa po sierpniu na około 151 mld zł.

Budżet w opłakanej kondycji. Moody's obniżył rating Polski

Agencja Moody’s w piatek obniżyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej o jeden poziom – do A3 z A2

Moody’s napisał w raporcie, że "obniżenie ratingu Polski do poziomu A3 odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia się kondycji fiskalnej kraju". "Utrzymują się wysokie deficyty fiskalne, co prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i – w połączeniu z rosnącymi kosztami obsługi długu – osłabia wskaźniki zdolności obsługi długu" – dodano.

Ponadto agencja oceniła, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co wynika z procyklicznego nastawienia budżetowego w ostatnich latach oraz ograniczonej gotowości lub zdolności polskich władz do odbudowy buforów budżetowych w okresie sprzyjającej koniunktury gospodarczej. "Skuteczność krajowych ram fiskalnych w Polsce również uległa osłabieniu, ponieważ coraz większa część narastającego zadłużenia powstaje poza zakresem krajowej reguły zadłużenia" – wskazano.

Bosak skomentował dramat finansów publicznych

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, ocenił w Radiu ZET, że rządzący powinni zacząć od "wprowadzenia daleko idącego rygoru transparentności wydatków publicznych", a "w tej chwili jest on realizowany pozornie".

– Raportowanie o wydatkach musi być w czasie rzeczywistym, w każdej państwowej instytucji i musi być dostępne dla każdego. Za wyjątkiem wydatków objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych – mówił.

Wicemarszałek Sejmu proponuje naradę w sprawie finansów publicznych

Zdaniem wicemarszałka Sejmu "premier powinien zlecić ministrowi finansów przygotowanie poważnej, zamkniętej dla mediów narady w sprawie finansów publicznych, perspektyw tego, co dalej".

– Powinien zaprosić opozycję na pilne konsultacje do KPRM i uruchomić stały, co kwartał format konsultacji z przedstawicielami nowo stworzonej rady fiskalnej – zaapelował.

Krzysztof Bosak podkreślił, że "to opozycja prawdopodobnie, niezależnie, która jej część w następnym rządzie będzie odpowiadać za finanse publiczne i brak jakiejkolwiek wspólnej strategii nakręca spiralę licytacji na to, kto jeszcze rozda pieniądze, których nie ma i uniemożliwia rozsądną kontynuację w polityce budżetowej".

Konfederacja chce ciąć wydatki socjalne?

Pytany o to, czy Konfederacja chciałaby cięć wydatków socjalnych, odpowiedział, że "chcemy odpowiedzialnej polityki budżetowej, a jesteśmy od tego szalenie dalecy".

– Mamy rekordowe deficyty, rosnące zadłużenie, przychody podatkowe nieodpowiadające założeniom, spadające ratingi, przekraczanie progów konstytucyjnych, ukrywanie tego przed społeczeństwem i kombinowanie, żeby tego nie wykazać, coraz dalej rozjeżdżające się zadłużenie publiczne w relacji do PKB pomiędzy definicją unijną i krajową – mówił.

Podkreślił, że to jest właśnie "kryzys finansów publicznych".

13. i 14. emerytura do likwidacji?

Pytany, czy cięcie wydatków socjalnych jest receptą na kryzys, Krzysztof Bosak powiedział, że „musimy sobie uświadomić, że ta dyskusja nas nie ominie i nie da się dłużej licytować na to, kto komu co rozda.

Wicemarszałek Sejmu dodał, że "będziemy zmuszeni do tego, by zacząć oszczędzać, ponieważ nie można wiecznie jechać na rekordowych deficytach".

– Powinniśmy ciąć wszędzie po równo, a nie tylko w jednym miejscu – mówił, dodając, że „powinniśmy przejrzeć wszystkie dziedziny życia państwowego i we wszystkich zastosować oszczędności, a nie np. ciąć tylko na polityce społecznej”.

Dopytywany, czy 13. i 14. emerytura powinna zostać zlikwidowana, odpowiedział, że "jeśli stan finansów nadal będzie tak opłakany, to będzie trzeba niestety to rozważać".

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