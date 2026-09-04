Nie żyje znany operator. Prokuratura ujawnia wstępną przyczynę

Od kilku dni w Lubniewicach w woj. lubuskim trwały intensywne poszukiwania 56-letniego operatora filmowego Witolda Płóciennika. W akcję zaangażowano już policjantów, strażaków, ratowników WOPR, ochotników oraz osoby związane z ekipą filmową. Od wtorku działania zostały dodatkowo wzmocnione przez wojsko i Żandarmerię Wojskową. Służby przeszukały już ponad 1000 hektarów terenów leśnych i przybrzeżnych, a do akcji włączyli się też leśnicy z pobliskich nadleśnictw.

W czwartek wieczorem media podały informację o odnalezieniu w rejonie poszukiwań ciała mężczyzny. Jak potwierdziła prokuratura, to poszukiwany Witold Płóciennik. – Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w trakcie poszukiwań w województwie lubuskim – potwierdziła w czwartek wieczorem, w rozmowie z RMF FM, Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Ujawniono wstępną przyczynę śmierci Witolda Płóciennika

W sprawie śmierci Witolda Płóciennika pojawiły się nowe informacje. Jak nieoficjalnie ustalił portal o2.pl, na ciele filmowca nie znaleziono widocznych obrażeń. Wstępne ustalenia mogą wskazywać, że do śmierci mogło dojść z przyczyn naturalnych.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim podchodzi jednak do tych informacji z ostrożnością. Ostateczne ustalenie przyczyny zgonu będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

– Okoliczności i miejsce znalezienia zwłok nie wskazują w sposób bezpośredni na kryminalny charakter zdarzenia – przekazała w rozmowie z portalem o2.pl prok. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak. płóciennik

Sekcja zwłok ma pomóc śledczym dokładnie ustalić, kiedy doszło do śmierci Witolda Płóciennika oraz co było jej bezpośrednią przyczyną. Dopiero wyniki badań pozwolą odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące śmierci filmowca.

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