Tragiczny finał poszukiwań. Odnaleziono ciało Witolda Płóciennika

Od kilku dni w Lubniewicach w woj. lubuskim trwały intensywne poszukiwania 56-letniego operatora filmowego Witolda Płóciennika. W akcję zaangażowano już policjantów, strażaków, ratowników WOPR, ochotników oraz osoby związane z ekipą filmową. Od wtorku działania zostały dodatkowo wzmocnione przez wojsko i Żandarmerię Wojskową. Służby przeszukały już ponad 1000 hektarów terenów leśnych i przybrzeżnych, a do akcji włączyli się też leśnicy z pobliskich nadleśnictw.

W czwartek wieczorem media podały informację o odnalezieniu w rejonie poszukiwań ciała mężczyzny. Jak potwierdziła prokuratura, to poszukiwany Witold Płóciennik.

– Ciało Witolda Płóciennika zostało dziś odnalezione w trakcie poszukiwań w województwie lubuskim – potwierdziła w rozmowie z RMF FM Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Witold Płóciennik był cenionym operatorem filmowym, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Pracował przy takich serialach jak "Stulecie Winnych”, "Kruk”, "Klangor”, "Idź przodem, bracie” oraz netflixowym "Ołowiane dzieci”. Był autorem zdjęć m.in. do filmów "Wymyk”, "Carte Blanche”, "Za niebieskimi drzwiami”, a także "Jak pies z kotem”, "Mistrz”, "Prosta historia o morderstwie” i "Święto ognia”.

Ogromna akcja poszukiwawcza

Lubuska Policja w środę, 2 września, opublikowała szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych działań. Funkcjonariusze podkreślili, że od momentu zgłoszenia zaginięcia policjanci z powiatu sulęcińskiego nieustannie szukają 56-latka.

"Policjanci z powiatu sulęcińskiego od chwili przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu, nie przestają szukać 56-latka, a w działaniach wspierani są przez funkcjonariuszy z innych jednostek, przedstawicieli różnych służb i grup ratowniczo-poszukiwawczych, a także mieszkańców" — czytamy w komunikacie.