Zaginął ceniony operator filmowy. Witold Płóciennik poszukiwany przez policję

Mężczyzna był ostatnio widziany w rejonie jeziora Lubniewsko w Lubniewicach (woj. lubuskie). Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

Policja podała w komunikacie, że Płóciennik ma 185 cm wzrostu, krępą sylwetkę, jest łysy i ma siwą brodę. W chwili zaginięcia miał być ubrany w niebieskie krótkie spodenki oraz długie, ciemne skarpety z jasnym wzorem. Miał przy sobie ciemnozielony plecak w kolorystyce moro.

Funkcjonariusze zwracają się do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerami 47 79 312 11 lub 47 79 312 12. Informacje można również przekazywać pod numerem alarmowym 112.

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Witold Płóciennik współtworzył znane polskie filmy i seriale

Witold Płóciennik jest autorem zdjęć do kilkudziesięciu produkcji filmowych i telewizyjnych. Pracował m.in. przy filmach "Wymyk", "Ikar. Legenda Mietka Kosza", "Zieja", "Święto ognia" i "Mistrz", a także serialach "Klangor", "Minuta ciszy", "Stulecie Winnych" i "Ołowiane dzieci".

Za zdjęcia do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" otrzymał w 2019 r. nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Był także dwukrotnie nominowany do Polskich Nagród Filmowych Orły.

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