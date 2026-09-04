Znany aktor śmieje się z prezydenta. "Coś se zawetuję"

Niedawno o nowej odsłonie serialu "Ranczo" zrobiło się głośno za sprawą wizyty na planie premiera Donalda Tuska. Szef rządu zamieścił w serwisie X filmik z głównymi aktorami – Cezarym Żakiem i Arturem Barcisiem. – Głównie pan premier był zainteresowany, jak się robi seriale i jak się robi film i tyle. Nie doszukujmy się jakichś podtekstów politycznych. Powiedział, że oglądał "Ranczo" i zna nasze postacie, co nas zdziwiło, bo jednak przy takim nawale obowiązków... Ale zrobiło nam się miło – mówił w rozmowie z "Super Expressem" Żak, który w serialu wciela się w postać Pawła Kozioła.

Żak zażartował z prezydenta. Woźniak-Starak podchwyciła

W nowych odcinkach "Rancza" Paweł Kozioł obejmuje urząd prezydenta Polski. Ten właśnie motyw stał się okazją do politycznego żartu Cezarego Żaka podczas konferencji ramówkowej TVP.

Aktor pojawił się na wydarzeniu w miejscu doskonale znanym fanom kultowego serialu. Usiadł na charakterystycznej ławeczce, która przez lata stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli "Rancza". To właśnie tam bohaterowie komentowali polską politykę, społeczeństwo i codzienne absurdy.

Aktor niespodziewanie nawiązał do działalności urzędującego prezydenta.

– Tak sobie pomyślałem, że se siądę na ławeczce, chociaż ja, jako prezydent tego kraju, nie siadłem, ale coś se zawetuję – powiedział Cezary Żak.

Na sali natychmiast rozległy się śmiech i brawa. Żart był wyraźnym nawiązaniem do Karola Nawrockiego i jego aktywności jako prezydenta Polski. W pierwszym roku kadencji prezydent wielokrotnie korzystał z prawa weta.

Do słów aktora odniosła się również prowadząca konferencję Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka postanowiła kontynuować żart Żaka.

– Tak, faktycznie mało mamy tych wet... – skwitowała.

Kultowy serial wraca do TVP

Ostatni, 10. sezon "Rancza" wyemitowano w 2016 r. Rozmowy na temat kontynuacji podejmowane były wielokrotnie, jednak towarzyszyły im przykre okoliczności. W listopadzie 2018 r. zmarł współtwórca serii, autor scenariusza Andrzej Grembowicz. Z kolei po śmierci w lutym 2020 r. Pawła Królikowskiego, wcielającego się w rolę Kusego, wydawało się, że nagranie kolejnych odcinków nie będzie już możliwe.

Jednak w ubiegłym roku reżyser Wojciech Adamczyk niespodziewanie poinformował, że plany się zmieniły i powstaną nowe odcinki "Rancza". Emisja nastąpi pod koniec tego roku. Będzie to 6-odcinkowa seria domykająca historię bohaterów serialowych Wilkowyj.

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