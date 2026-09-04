Niespodziewany gość u Stanowskiego. W komentarzach zawrzało

Kanał Zero wystartował w lutym 2024 r. Projekt Krzysztofa Stanowskiego szybko zyskał ogromną popularność. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku na Kanale Zero zadebiutował pierwszy odcinek serii "Ognisko u Stana" – cyklu dłuższych rozmów prowadzonych przez dziennikarza w jego ogrodzie. Dotychczas opublikowano sześć wywiadów. W ubiegłym roku ukazały się rozmowy z wokalistą Krzysztofem Cugowskim z zespołu Budka Suflera (31 sierpnia) oraz z aktorem Maciejem Musiałem (14 września). Pierwsza rozmowa przekroczyła 362 tys. wyświetleń, druga osiągnęła 276 tys.

Wraz z powrotem cieplejszej pogody w Polsce program doczekał się kontynuacji. 1 maja ukazał się odcinek z byłym piłkarzem Wojciechem Kowalczykiem, który oglądało ponad 294 tys. internautów. Miesiąc temu Krzysztofa Stanowskiego odwiedził Wojciech Szczęsny. Ten odcinek oglądało ponad 1,1 mln widzów. Później w ognisku wzięli udział: Tomasz Ćwiąkała (429 tys. odbiorców) i Anastazja Kuś (236 tys.).

W czwartek szef Kanału Zero zdradził, że jednego dnia nagrał dwa kolejne odcinki.

Dorota Gawryluk na ognisku u Stanowskiego. "Widziałbym ją w Kanale Zero"

Gośćmi Stanowskiego w najbliższych odcinka "Ogniska u Stana" będą: dziennikarka Polsatu Dorota Gawryluk i aktor Rafał Zawierucha.

"No to przesiedziałem przy ognisku pół dnia, nagrane dwa odcinki:

– Dorota Gawryluk

– Rafał Zawierucha

Zapraszam wkrótce na nowe "Ognisko u Stana"" – napisał na X dziennikarz.

Szczególnie duże poruszenie w komentarzach wzbudziła zapowiadana rozmowa ze znaną dziennikarką. Wiele osób przyznało, że chętnie oglądałoby ją w Kanale Zero.

"Fajne by było jak by Pani Dorota dołączyła do KN, ale to chyba jeszcze za duży kaliber... no chyba że nie?"; "Ooo Pani Gawryluk, fajnie. Miło posłuchać mądrych ludzi"; "Jeszcze chwila i nie będzie miał kto robić w Polsacie"; "Dwa kocury dziennikarskie na ognisku = 🔥 niemoge sie doczekać!"; "Dobra, to kiedy Pani Dorota zagości na stałe w KZ ?"; "Pani Dorota jest super"; "Pani Dorota to taki Rymanowski w spódnicy, lubię oboje"; "Pani Dorota super dziennikarka"; "Pani Dorota to jest GOAT. Najlepsza w Polsce dziennikarka polityczna"; "Gawryluk widziałbym w Kanale Zero" – piszą internauci.

Czytaj też:

"Z dumą ogłaszam". Znani dziennikarze dołączają do Kanału Zero Czytaj też:

"To byłoby niemoralne". Stanowski oddał prezent