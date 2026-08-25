Radna Lewicy na czele Polska Press. Koalicja obiecywała odpolitycznienie spółek

31 lipca Zenon Nowak przestał być prezesem Polska Press. Z dniem 1 sierpnia, pełniącą obowiązki prezesa została Elżbieta Żuraw, dotychczasowa członek zarządu. Elżbieta Żuraw jest radną Lewicy w Łodzi. Według oficjalnego biogramu opublikowanego przez Polska Press Elżbieta Żuraw jest związana z wydawnictwem od ponad 20 lat.

Polityk Lewicy pełniącą obowiązki prezesa Polska Press. Koalicja obiecywała odpolitycznienie spółek

Polska Press to grupa wydawnicza, wydająca głównie dzienniki lokalne. Na przełomie 2020 i 2021 roku Orlen kupił Polska Press. Prezesem Orlenu był wówczas Daniel Obajtek. Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że ówczesna opozycja, a obecnie rządzący protestowała przeciw "odtwarzaniu PRL bis", oskarżając PiS o "bezczelny skok na niezależne media". Teraz rządzącym nie przeszkadza, że radna Lewicy została pełniącą obowiązki prezesa Polska Press.

"Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa poprzez wprowadzenie czytelnych kryteriów naboru na stanowiska zarządcze. W największych polskich firmach muszą pracować najlepsi specjaliści i managerowie, a nie osoby wybierane z klucza partyjnego lub rodzinnego. Strony Koalicji będą wspólnie działać na rzecz wdrażania najwyższych standardów ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez Skarb Państwa" – czytamy z kolei w umowie koalicyjnej KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.

W innym punkcie umowy koalicyjnej czytamy: "Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne. Stały się one w dużej mierze odpowiedzialne za rozłam w społeczeństwie, szerzenie kłamstw oraz celowo urządzane nagonki i kampanie nienawiści, prowadzące do rozbicia wspólnoty narodowej. Zobowiązujemy się podjąć wszystkie niezbędne kroki, by niezwłocznie przerwać ten proceder i wyciągnąć konsekwencje wobec siejących nienawiść za pieniądze publiczne".

Ogromne zarobki Elżbiety Żuraw. "Chciałam się rozwijać w biznesie"

Elżbieta Żuraw z racji tego, że jest radną Lewicy w Łodzi, musi publikować oświadczenia majątkowe. Wśród łódzkich radnych jest ona zwyciężczynią w kategorii zarobki. W 2025 roku zarobiła prawie 700 tysięcy złotych brutto za pracę w zarządzie Polska Press.

W rozmowie z portalem Onet.pl Elżbieta Żuraw tłumaczy, że „wbrew pojawiającym się informacjom nie jest już wiceprzewodniczącą Lewicy w województwie łódzkim”. Sprawowała tę funkcję w poprzedniej kadencji regionalnych władz partii, czyli do listopada 2025 roku. Pozostaje jednak członkiem Lewicy oraz członkiem klubu tej partii w Radzie Miejskiej w Łodzi.

– Do samorządu weszłam przez aktywizm i nie chciałabym z tego rezygnować – powiedziała.

Pełniąca obowiązki prezesa Polska Press, powiedziała serwisowi, że ma świadomość, że jej powołanie na p.o. prezesa Polska Press może wzbudzać "moralny zgrzyt".

– Jednak jeśli ktoś prześledzi moją drogę zawodową, zauważy, że ponad 20 lat spędziłam wcześniej w tej firmie. Zaczęłam od szeregowego stanowiska, w pionie finansowym pracowałam pod różnymi zarządami, a przed powołaniem do zarządu firmy kierowałam jako dyrektor jej Centrum Usług Wspólnych. Obecność w zarządzie oznacza dla mnie rozwój, a ja chciałam się rozwijać w biznesie – powiedziała.

Jej zdaniem od pracy dziennikarzy w redakcjach Polska Press oddziela ją "gruby mur".

Co ze sprzedażą Polska Press? Orlen tłumaczy

Onet.pl o Elżbietę Żuraw zapytał także Orlen.

Biuro prasowe Orlenu przekazało, że w przypadku Polska Press "obowiązujące standardy zakładają, że redakcje zachowują niezależność w podejmowaniu tematów lokalnych i samorządowych oraz w ocenie działań osób pełniących funkcje publiczne".

Ponadto biuro prasowe przekonuje, że "odpowiedzialność za poszczególne obszary działalności firmy jest podzielona pomiędzy członków zarządu Polska Press – w ramach tego podziału pani Elżbieta Żuraw nie sprawuje nadzoru nad redakcją, co oznacza, że nie podlegają jej zespoły odpowiedzialne za tworzenie treści".

Z odpowiedzi Polska Press oraz Orlenu, portal nie dowiedział się, kiedy właściciel medialnej spółki ogłosi konkurs na prezesa, którą już w 2024 roku zapowiadał prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Biuro prasowe Orlenu przekazało serwisowi, że "prowadzony jest proces restrukturyzacji ukierunkowany na poprawę efektywności i stabilizację działalności spółki". Cel tego procesu to – jak tłumaczy Orlen – "podniesienie wartości i atrakcyjności wydawnictwa dla rynku, tak aby możliwe było znalezienie odpowiedniego partnera i przeprowadzenie sprzedaży".

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