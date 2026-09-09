Nowa polska telewizja. Pierwsze wyniki zaskakują

W sobotę 4 lipca nadawanie rozpoczął nowy kanał informacyjno-publicystyczny Newsmax Polska. Wśród twarzy stacji znaleźli się m.in. Marta Kosik, Jacek Cholewiński, Oliver Pochwat, Agnieszka Piechurska, Adrian Kowarzyk, Jaśmina Nowak, Krzysztof Puternicki, Urszula Rzepczak, Stanisław Jegliński, Karol Gac oraz Maciej Chudkiewicz. Szefem projektu jest Producent Wykonawczy Newsmax Polska Wojciech Surmacz. Od startu stacji minęło półtora miesiąca, a już doszło w niej do zmian kadrowych. Ze stacją pożegnali się m.in. prezenterzy Agnieszka Piechurska i Jacek Cholewiński.

Newsmax Polska ma za sobą pierwsze dni obecności w monitoringu Nielsen Media. Dane dotyczące oglądalności pokazują, że nowa stacja na razie przyciąga bardzo niewielką widownię.

Kiepski start Newsmax Polska. Są wyniki oglądalności

Jak wynika z danych Nielsen Media z uwzględnieniem widowni poza domem, do których dotarł "Presserwis", najwyższy średni minutowy wynik Newsmax Polska w grupie 4+ odnotowano 1 września. Stację oglądało wówczas średnio 514 osób. Kolejne dni przyniosły wyraźnie słabsze rezultaty. 2 września średnia minutowa widownia wyniosła 156 osób, 3 września — 369, a 4 września — 506. 5 września było to 254 widzów, natomiast 6 września stacja zanotowała najsłabszy wynik — zaledwie 59 osób średnio w każdej minucie.

Równie niewielki jest udział Newsmax Polska w rynku. 1, 3 i 4 września wyniósł on po 0,01 proc. w grupie 4+, natomiast w pozostałe dni nie przekroczył 0,01 proc. Jeszcze słabiej wygląda sytuacja w grupie komercyjnej 16-59 lat. Średnia minutowa widownia wynosiła kolejno 116, 8, 83, 315, 7 i 17 osób. Tylko 4 września udział stacji osiągnął 0,01 proc.

Dla porównania, wPolsce24 w sierpniu miał średnio 78 tys. widzów w grupie 4+, co przełożyło się na 1,59 proc. udziału w rynku. TVN24 BiS osiągał w tym czasie średnio 24 tys. widzów i 0,5 proc. udziału.

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