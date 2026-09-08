Triumf Stanowskiego? Są nowe wyniki

Portal Zero.pl zakończył sierpień z wynikiem 1,55 mln realnych użytkowników. To niemal dwa razy więcej niż w lutym, czyli pierwszym miesiącu działalności serwisu, oraz ponad trzy razy więcej niż w maju. Dane pokazują, że po słabszym okresie portal wyraźnie odbił.

Zdaniem Anny Wittenberg, redaktorki naczelnej Zero.pl, wzrost nie jest przypadkowy. Jak podkreśla, znaczenie miały zarówno przyjęta przez redakcję strategia, jak i coraz większa widoczność serwisu w Google. – Ten skok to efekt wyznaczonego kierunku. Poza tym po pół roku nasz portal zaczęły widzieć wreszcie algorytmy Google, w związku z czym efekty naszej pracy stały się głośniejsze – podkreśliła w rozmowie z serwisem Press.pl.

Duży wzrost portalu Zero.pl. Są wyniki

Z danych przekazanych przez Polskie Badania Internetu wynika, że w lutym, czyli w pierwszym miesiącu działalności, Zero.pl odwiedziło 864 tys. realnych użytkowników. W kolejnych dwóch miesiącach liczba ta spadła poniżej 550 tys., a w maju wyniosła zaledwie 444 tys. Przełom nastąpił w czerwcu. To właśnie wtedy Zero.pl jako pierwszy poinformował o nieprawidłowościach dotyczących warszawskiego Szpitala Południowego. Liczba użytkowników przekroczyła wówczas milion.

Jeszcze lepszy wynik portal odnotował w lipcu, gdy odwiedziło go 1,73 mln realnych użytkowników. W sierpniu liczba ta zmniejszyła się do 1,55 mln, ale nadal była zdecydowanie wyższa niż w pierwszych miesiącach funkcjonowania serwisu.

Wraz ze wzrostem liczby użytkowników zmienił się również średni czas spędzany przez nich na stronie. W pierwszych trzech miesiącach działalności czytelnik pozostawał na Zero.pl średnio przez ponad siedem minut. W maju było to już około 5,5 minuty, a od czerwca do sierpnia wynik nie przekraczał pięciu minut.

Ekspert: Portal nie musi obawiać się zapaści

Jarosław Śliżewski, niezależny ekspert rynku mediów ze stowarzyszenia Praktycy.eu, zapytany przez Press.pl o ocenę sytuacji, podkreśla, że wyniki powinny być uspakajające dla redakcji. – Wyniki Zero.pl wskazują, że portal nie musi obawiać się zapaści. Również czas utrzymania czytelnika na stronie jest dość wysoki, w przypadku większości serwisów informacyjnych to około dwóch minut – wyjaśnia. Jak dodaje, zmienność wyników jest czymś naturalnym w przypadku mediów cyfrowych.

Śliżewski również zwraca uwagę na znaczenie Google. Jego zdaniem gwałtowny wzrost liczby użytkowników między majem a czerwcem może sugerować, że właśnie wtedy algorytmy wyszukiwarki zaczęły szerzej uwzględniać nowy serwis i polecać jego treści. Ekspert ocenia jednocześnie, że wyniki Zero.pl są przyzwoite, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter publikowanych materiałów. – Wynik nie jest zły jak na treści premium, które wymagają od czytelnika większego zaangażowania niż proste informacje – ocenił dla Press.pl.

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