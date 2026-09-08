Polsat rozbił bank. Takich wyników nie było od dawna

Jesienna ramówka Polsatu rozpoczęła się bardzo mocnym akcentem. Premierowe odcinki "Tańca z Gwiazdami", "Kabaretu na żywo" oraz show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciągnęły przed telewizory miliony widzów. Stacja poinformowała, że wszystkie trzy produkcje osiągnęły najwyższe udziały w swoich pasmach zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej 16–59.

Polsat podsumował oglądalność swoich hitów. "Taniec z Gwiazdami" liderem

Największą widownię zgromadziła premiera 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Program obejrzało blisko 1,6 mln osób, a udział w grupie 4+ wyniósł 14,4 proc. W grupie komercyjnej 16–59 show osiągnął wynik 12,8 proc.

To właśnie ten program okazał się największym hitem premierowego weekendu Polsatu.

Poprzedni sezon, zakończony 10 maja, oglądało średnio 1,81 mln widzów. Polsat osiągnął wówczas 14,41 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów i 11,68 proc. w grupie komercyjnej. Rekord padł 29 marca — odcinek zobaczyło wtedy 1,98 mln osób.

Nowy sezon przyniósł kilka zmian. Tym razem rywalizacja potrwa aż 12 tygodni, a w jury po raz pierwszy zasiadła Julia Wieniawa. O Kryształową Kulę walczy 12 uczestników: Izabela Kuna, Helena Englert, Marta "Mandaryna" Wiśniewska, Joanna Jędrzejczyk, Karolina "Kaeyra" Baran, Monika Borzym, Dominik Smaruj, Matteo Brunetti, Jasper Sołtysiewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Dominik Rupiński oraz Piotr "Guma" Gumulec. "Taniec z Gwiazdami" można oglądać w każdą niedzielę o godz. 19:55.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" również z mocnym wynikiem

W piątek widzowie zobaczyli pierwszy odcinek 23. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Program zanotował 12 proc. udziału w grupie 4+ oraz 11,84 proc. w grupie komercyjnej. Średnia widownia przekroczyła milion osób.

W nowej edycji uczestnicy walczą o 150 tys. zł na cele charytatywne. W programie występują Ida Nowakowska, Maria Sadowska, Bryska, czyli Gabriela Nowak-Skyrpan, Urszula Milewska, Rafał Brzozowski, Marcin Miller, Gabriel Fleszar oraz Marcin Maciejczak.

Pierwszy odcinek wygrała Urszula Milewska, która wcieliła się w Lady Gagę i zaśpiewała utwór "Abracadabra".

Poprzednia, 22. edycja programu gromadziła średnio 1,28 mln widzów, zapewniając Polsatowi 11,51 proc. udziałów w grupie 4+ oraz 9,55 proc. w grupie 16–59. Najchętniej oglądany był odcinek z 10 października 2025 r. Zobaczyło go 1,41 mln osób.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" można oglądać na antenie Polsatu w każdy piątek o godz. 19:55.

Ponad milion widzów "Kabaretu na żywo"

Sobotni wieczór należał do "Kabaretu na żywo". Jubileusz 20-lecia Kabaretu Skeczów Męczących osiągnął 10 proc. udziału w grupie 4+ oraz 10,7 proc. w grupie komercyjnej. Podobnie jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", program zgromadził średnio ponad milion widzów.

Dla porównania, poprzednią wiosenną edycję "Kabaretu na żywo" oglądało średnio 969 tys. osób. Przełożyło się to na 8,05 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 7,58 proc. w grupie 16–59.

Program jest emitowany w każdą sobotę o godz. 19:55.

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