Po latach znika z flagowego programu Polsatu. "Nie ma o czym mówić"

Małgorzata Ziętkiewicz po ponad dwóch dekadach zmieniła miejsce w Polsacie. Wieloletnia reporterka głównego wydania "Wydarzeń" rozstała się z redakcją programu. Dziennikarka nie żegna się jednak ze stacją. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, dołączyła do zespołu programu śniadaniowego "Halo, tu Polsat".

Sama Małgorzata Ziętkiewicz nie chce komentować swojej decyzji ani szczegółów zmiany. – Nie ma o czym mówić – ucina rozmowę.

Małgorzata Ziętkiewicz nie jest już w redakcji "Wydarzeń"

Ziętkiewicz była związana z "Wydarzeniami" od początku istnienia programu, czyli od 2004 roku. Wcześniej pracowała również przy "Informacjach", poprzedniku głównego programu informacyjnego Polsatu.

Przez lata przygotowywała materiały dotyczące m.in. spraw społecznych, kultury oraz religii. Dziennikarka była także gospodynią programu "Wysokie C" poświęconego kulturze, który emitowano na antenach Polsat News i Polsat News 2.

Nowa rola w "Halo, tu Polsat"

Doświadczenie dziennikarki nie zostanie jednak poza Polsatem. Małgorzata Ziętkiewicz dołączyła do zespołu "Halo, tu Polsat", gdzie zajmuje się m.in. przygotowywaniem reportaży poświęconych osobom ze świata show-biznesu.

Jej materiały pojawiają się w programie "Być gwiazdą", który od niedzieli jest emitowany o godz. 19.35, tuż przed "Tańcem z gwiazdami".

Małgorzata Ziętkiewicz ma również doświadczenie związane z Telewizją Polską. Pracowała tam m.in. jako wydawczyni oraz gospodyni programów informacyjnych. W 2025 roku została uhonorowana przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie przyznano jej "za zasługi w działalności na rzecz edukacji historyczno–kulturalnej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej".

"Halo, tu Polsat" można oglądać od piątku do niedzieli o godz. 8.00 w Polsacie.

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