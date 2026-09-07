Zaskakujące sceny w TV Republika. Nagrania krążą w sieci

KRRiT przekazała w ubiegłym tygodniu, że nadawca Telewizji Republika nie uiścił w wymaganym terminie ani kolejnej raty za koncesję naziemną, ani raty z tytułu opłaty prolongacyjnej. Stacja uruchomiła w związku z tym zbiórkę na ten cel. Na ekranie pojawił się licznik, a dziennikarze poinformowali widzów, że potrzebne są 2 mln zł.

TV Republika zebrała 2 mln na koncesję

W niedzielę rano licznik pokazywał zaledwie 3 proc. – Czasu mamy mało jak nigdy, a kwota do zebrania jest ogromna. Tylko od państwa zależy, czy w ciągu kilku dni uda się ten transfer zrealizować, czy zgodnie z zapowiedzią władzy wyłączą sygnał i odbiorą koncesję Telewizji Republika – mówił Miłosz Kłeczek. W trakcie jego programu liczba wpłat błyskawicznie poszła w górę. Ostatecznie, w ciągu niespełna dziewięciu godzin, udało się zebrać całą kwotę. Stacji przekazano niemal 30 tys. wpłat.

– Zrobiliśmy rzecz, o której będą pisać w książkach i ktoś może kiedyś nakręci film i to nie jeden. To jest taki hollywoodzki scenariusz, kiedy źli ludzie, którzy dorwali się do władzy, postanowili zniszczyć największą telewizję informacyjną w Polsce i największą konserwatywną telewizję w Europie – mówił prezes Republiki Tomasz Sakiewicz.

Tańce w Telewizji Republika. Nagrania obiegły internet

Po ogłoszeniu wyników zbiórki w studiu Republiki rozegrały się zaskakujące sceny. Rozbrzmiała muzyka, a prowadzący i zgromadzeni w studiu zaczęli tańczyć. Zaśpiewała m.in. Aleksandra Gołda. Nagrania z zabawy obiegły sieć, wywołując lawinę komentarzy.

"Koncert Disco Polo w siedzibie Telewizji Republika. Zapłacili koncesję, można balować" – napisał użytkownik X @Pan_komentator.

"Za mocne XDDDD" – ocenił rozbawiony użytkownik @chrzanikx.

Pojawiły się również zestawiania ze słynnym tańcem dziennikarzy w "Dzień dobry TVN", podczas występu w studiu piosenkarki sanah.

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