Radio Republika ma nowego szefa. To wieloletni publicysta "Gazety Polskiej"

Adrian Stankowski od wielu lat jest związany z "Gazetą Polską" i Telewizją Republika, gdzie prowadzi liczne programy. Jest redaktorem naczelnym portalu gpcodziennie.pl. Teraz został dyrektorem internetowego Radia Republika. Informację przekazał portalowi Press.pl Tomasz Sakiewicz, prezes Republiki. Podkreślił, że Stankowski nadal będzie prowadził poranne pasmo radia. W dalszym ciągu będzie również prowadził m.in. program "Polityczne podsumowanie tygodnia" w Telewizji Republika.

Wcześniej szefową Radia Republika była Mirona Hołda. Zajmowała także stanowisko redaktor naczelnej mediów społecznościowych Republiki. Wspólnie z działaczem PiS Oskarem Szafarowiczem prowadziła "Hity w sieci". Jednak program zniknął z anteny po ponad trzech latach. Szafarowicz stwierdził w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl, że "format się wyczerpał". Obecnie mają trwać prace nad nową formułą. – Szukamy wszyscy, zarówno stacja, jak i my z Mironą, jak najlepszego formatu. Po prostu lekka korekta, a nie żaden koniec definitywny. Dlatego mówimy "do zobaczenia", ale nie żegnamy się – zaznaczył.

Internetowe Radio Republika

Radio Republika uruchomiono w grudniu 2024 r. Jest dostępne poprzez stronę radiotvrepublika.pl i aplikację na urządzenia mobilne. Emituje poranki, serwisy informacyjne, audycję "Adrian Klarenbach. Tu się mówi", podcast Aleksandry Ciejek "Na szczęście", a także niektóre programy, które pojawiają się na antenie Telewizji Republika.

Portal Press.pl zwrócił uwagę, że w stopce na stronie radia jako redaktor naczelny redakcji online jest wpisany Cezary Bielakowski, były zastępca redaktora naczelnego "Wprost", były redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej, a także były redaktor naczelny serwisu BiznesAlert.pl. Tomasz Sakiewicz poinformował, że Bielakowski pracuje w Republice od czerwca. Początkowo był zastępcą Hołdy. Teraz zastępcą Bielakowskiego jest z kolei Anna Zyzek.

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