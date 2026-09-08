"Zadawanie pytań to brak kultury?". Spięcie Tuska z reporterką TV Republika

Dziennikarka TV Republika Maja Drzewiecka chciała porozmawiać z Donaldem Tuskiem po wtorkowym posiedzeniu rządu. Reporterka próbowała zapytać, dlaczego rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził publicznie, że dochody Republiki z reklam Zondacrypto wynosiły 38 mln zł, skoro z faktur wynika, że jest to ok. 6 mln zł.

– Była już konferencja prasowa – powiedział premier. – Ale jeżeli rzecznik rządu kłamie, to pytam się pana – nie dawała za wygraną Drzewiecka. – Wszystko już chyba jasne – odparł Tusk. – Jasne jest to, że rzecznik rządu kłamie? To ma być jasne dla naszych widzów, dla wyborców? Ludzie na pana głosowali – zareagowała dziennikarka. – Pani mnie będzie teraz zagadywała na temat kampanii wyborczej? – zapytał premier. – Nie, ja pana tylko informuję, że jeżeli Polacy na pana głosowali, to mają prawo wiedzieć – oznajmiła reporterka TV Republika.

– Brak kultury to jest przede wszystkim – stwierdził Tusk. – Zadawanie pytań, zawód dziennikarza to jest dla pana brak kultury? Czy pan odpowie na pytanie, dlaczego rzecznik rządu kłamie? – dopytywała Drzewiecka. Nie doczekała się jednak odpowiedzi.

"Szłapka jest kłamcą". Republika zapowiada pozew

– Adam Szłapka jest kłamcą, który bardzo dobrze wie, że liczby, które kilkukrotnie podał w trakcie tej konferencji prasowej, są po prostu nieprawdziwe. Kilkukrotnie Adam Szłapka kłamał z premedytacją, że rzekomo spółka Zondacrypto wydała kilkadziesiąt milionów złotych w Telewizji Republika. To jest podłe kłamstwo, panie Szłapka, wie pan o tym bardzo dobrze, bo wiedzą to między innymi służby skarbowe, które mają dostęp do przepływów finansowych – skomentował na antenie Republiki Michał Rachoń, dyrektor programowy stacji.

Poinformował, że całość przepływów finansowych pomiędzy Republiką a Zondacrypto wynosi ok. 6,5 mln zł przez cały rok 2025.

– Zabawa się skończyła. Pan rzecznik będzie miał proces z art. 212 i kolejny proces o odszkodowanie, bo naprawdę rolą rzecznika rządu nie jest fałszowanie dokumentów, podawanie nieprawdziwych informacji i atak na jedną telewizję. Mam wrażenie, że oni już w ogóle nie mają żadnych innych problemów w tym państwie, tylko podawanie absurdalnych kłamstw – powiedział prezes Republiki Tomasz Sakiewicz.

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