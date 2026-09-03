Zondacrypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski. Kulisy tajemniczego spotkania

Według ustaleń Onetu, jesienią ubiegłego roku szef Zondacrypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) Cezarym Kuleszą. Negocjowali umowę sponsorską. Miała ona obejmować status partnera pierwszej reprezentacji Polski.

Do spotkania doszło 30 września 2025 r. przed meczem Ligi Mistrzów Atalanta BC – Club Brugge. W rozmowach uczestniczyli również sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski oraz Marcin Śmigielski z Publicon Sport – firmy zajmującej się marketingiem sportowym, odpowiedzialnej za pozyskiwanie sponsorów dla polskiej federacji piłkarskiej. Według źródeł Onetu w PZPN-ie, spotkanie miał zorganizować biznesmen Radosław Tadajewski, który jednak temu zaprzecza.

Upadła giełda kryptowalut Zondacrypto wspierała wiele inicjatyw sportowych. Sponsorowała m.in. Polski Komitet Olimpijski (PKOl) oraz kluby piłkarskie, takie jak Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Juventus, AS Monaco oraz wspomniana już Atalanta BC.

Zondacrypto i PZPN. W grze było 10 mln zł

Zgodnie z doniesieniami Onetu, Zondacrypto była gotowa przeznaczyć na współpracę z PZPN-em 10 mln zł rocznie. Jednak do podpisania umowy nie doszło. Związek uznał, że są to pieniądze zbyt małe, by dawać marce tak dużą ekspozycję. Dla porównania: główny sponsor reprezentacji Polski, Orlen, zobowiązał się przekazywać PZPN-owi od 40 do 50 mln zł rocznie.

Prezes Publicon Sport Szymon Sikorski oświadczył, że o spotkaniu Kuleszy z Kralem dowiedział się po fakcie. Później miał usłyszeć od szefa Zondacrypto, że przedstawiona mu oferta była "mało profesjonalna".

"To spółka Publicon Sport w tamtym okresie odpowiadała za pozyskiwanie i obsługę sponsorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na przestrzeni ostatnich lat zorganizowała wiele spotkań z różnymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z PZPN. Jedne kończyły się podjęciem owocnej współpracy, inne nie. Spotkanie w Bergamo, o które Pan pyta, należało do tej drugiej kategorii i odbyło się 30 września 2025 r. Dokonana w trakcie spotkania ocena potencjalnego sponsora i możliwości jego współpracy, zakończyła się negatywnie dla zainteresowanej firmy. PZPN nie podjął dalszych działań na rzecz jakiejkolwiek współpracy z tym partnerem" – przekazał PZPN w przesłanym Onetowi komunikacie. Federacja podkreśliła, że koszty podróży pokryła z własnych środków. Poinformowano również, że umowa z Publicon Sport wygasa i nie zostanie przedłużona.

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