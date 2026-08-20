Stadion Narodowy zmieni nazwę. Gigant zapłaci fortunę

Od 2015 r. Stadion Narodowy w Warszawie funkcjonował w świadomości kibiców jako PGE Narodowy. Jednak umowa z Polską Grupą Energetyczną dobiega końca. Od listopada br. obiekt będzie miał nowego sponsora tytularnego.

Okazuje się, że PGE zastąpi Orlen. "O tym, że Orlen wszedł do gry o Narodowy, informował w lutym branżowy Sport Marketing. Teraz sprawa jest już bardzo zaawansowana. Z informacji uzyskanych przez nas w kilku źródłach wynika, że wszystkie kluczowe warunki współpracy zostały uzgodnione, ale dokumenty czekają jeszcze na oficjalne podpisy" – podał serwis Meczyki.pl.

Stadion Narodowy będzie miał nową nazwę. Rekordowe wpływy

Za każdy rok obecności w nazwie stołecznego obiektu Orlen ma płacić rekordowe ponad 10 mln zł. Proces kompleksowego rebrandingu areny rozpocznie się jesienią. Fasadę stadionu i jego wnętrza ozdobi charakterystyczne logo koncernu paliwowo-energetycznego. Nowa nazwa – Orlen Narodowy – wejdzie do oficjalnego obiegu w komunikacji medialnej, identyfikacji wizualnej i transmisjach telewizyjnych, a także na biletach.

Meczyki próbowały skontaktować się z koncernem, jednak nie uzyskały komentarza. Pozostaje zatem czekać na oficjalne potwierdzenia podanych informacji.

Stadionem Narodowym w Warszawie zarządza spółka PL.2012+, której właścicielem jest Skarb Państwa. Podmiot jest odpowiedzialny za zarządzanie stadionem i nieruchomością zgodnie z przygotowanym i corocznie aktualizowanym biznesplanem, w celu zapewnienia przychodów w wysokości odpowiedniej na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, w tym poddzierżawianie i najem jego poszczególnych części m.in. na cele konferencyjne, rozrywkowe i wynajem biur.

Stadion Narodowy jest domem piłkarskiej reprezentacji Polski. Na obiekcie regularnie odbywają się także koncerty. Gościły tam również gale MMA, wyścigi żużlowe czy mecze mistrzostw świata w siatkówce.

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