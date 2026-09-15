Skakał przez płot. "To jest tragedia, że poseł musi robić coś takiego"

Poseł PiS Dariusz Matecki skakał przez ogrodzenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości pomimo ostrzeżeń policjantów, że może zrobić sobie krzywdę. – Jak się nabiję, to moja sprawa – mówił funkcjonariuszom. Tłumaczył również mundurowym, że nie mogą naruszać jego nietykalności cielesnej.

Nagranie sprzed AWS szybko obiegło media społecznościowe. Matecki chciał dostać się do siedziby AWS, aby dostarczyć paczkę z jedzeniem i lekami dla Marii Kurowskiej. Nie został jednak do niej dopuszczony.

Kurowska od czwartku przebywa w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w ramach protestu przed działaniami obecnej władzy.

"Słynne przeskoczenie płotu". Matecki zamieścił nagranie

Jak relacjonowała rozgłośna RMF FM, policjanci ostatecznie przekonali Dariusza Mateckiego, by opuścił teren uczelni i uchylili bramę, przez którą parlamentarzysta wyszedł na zewnątrz.

– Szanowni państwo, podobno policja nie wchodzi do środka Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, tym samym nie narusza autonomii uczelni, tak? To zobaczcie na to. Pan minister Macierewicz wskazuje, że mamy w środku kamerę policyjną, więc policja jest w środku. Centralnie na protestujących ustawili kamerę – wskazał Matecki na nagraniu, które zamieścił w serwisie X.

– Byłem na terenie AWS-u po tym słynnym przeskoczeniu płotu. Powtarzam: to jest tragedia, że poseł musi robić coś takiego w sytuacji, kiedy normalnie powinniśmy móc wejść drzwiami, przeprowadzić interwencję poselską, zanieść leki i jedzenie pani poseł Kurowskiej. Tutaj wszystko stoi na głowie, bo to jest państwo Tuska. To jest państwo, które jest państwem totalnie niedemokratycznym. To jest barbaria, Tusk to jest barbarzyńca – stwierdził poseł PiS.

Spór o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował 10 września, że dr Michał Sopiński "definitywnie przestaje pełnić funkcję Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości". Jako powód MS wymieniło nieprawidłowości dotyczące postępowań o nadanie stopnia doktora, naruszenie zasady apolityczności i nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Obowiązki rektora-komendanta AWS resort powierzył dr. hab. Sławomirowi Cudakowi, prof. AWS. Dr Sopiński nie uznaje skuteczności swojego odwołania. – Minister Żurek nie doręczył mi w trybie KPA decyzji o moim odwołaniu – oświadczył. Podnosi także argument dotyczący wcześniejszego zabezpieczenia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny.

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