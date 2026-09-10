Odwołanie rektora AWS nielegalne? Pojawiły się wątpliwości

W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o odwołaniu rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Z decyzją nie zgadza się Michał Sopiński, który pełnił tę funkcję. Przekonuje, że została ona podjęta z pogwałceniem przepisów.

"Minister Żurek nie doręczył mi w trybie KPA decyzji o moim odwołaniu. Zgodnie z KPA decyzja administracyjna musi być doręczona stronie za pośrednictwem poczty. Nie mógł więc Żurek powołać na po. Rektora innej osoby w momencie w którym wciąż pełnię funkcję Rektora" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Prawnik przypomniał, że minister Żurek od dłuższego czasu próbuje odsunąć go od kierowania uczelnią "w procedurze, której w ogóle nie może zastosować". Sopiński podkreślił, że stosowne zabezpieczenia w tej kwestii wydał Trybunał Konstytucyjny. Wezwał także media oraz obserwatorów do śledzenia poczynań Senatu uczelni, który najprawdopodobniej wkrótce będzie próbował wybrać nowe władze AWS.

"Naga siła i bezprawie nie mogą wygrać z prawdą!" – napisał Sopiński.

Oświadczenie resortu sprawiedliwości

W wydanym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, że zachodziły ustawowe przesłanki odwołania Rektora-Komendanta. Stwierdzone naruszenia dotyczyły trzech zasadniczych obszarów: nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, naruszenia zasady apolityczności, nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską.

Obowiązki Rektora-Komendanta objął dr hab. Sławomir Cudak, prof. AWS.

"Zmiana ta nie wpływa na bieżące funkcjonowanie Akademii. Sytuacja studentów, doktorantów i pracowników pozostaje stabilna, a działalność dydaktyczno-naukowa odbywa się bez zakłóceń" – napisało Ministerstwo Sprawiedliwości.

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