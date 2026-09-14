Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie Cudaka. Będą kolejne

"Informuję, że dziś do prokuratury złożony został wniosek o ściganie S. Cudaka w związku z podejrzeniem popełnienia czynu polegającego na tym, że w dniu 10 września 2026 r. w Warszawie, działając bez tytułu prawnego i wbrew woli pokrzywdzonej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, wdarł się do budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie, próbując uzyskać dostęp do pomieszczeń, do których nie był upoważniony" – poinformował dr Michał Sopiński.

"Opisane zachowanie może wypełniać znamiona przestępstwa określonego w art. 193 § 1 Kodeksu karnego" – wskazał.

Sopiński poinformował także o drugim i trzecim pozwie, jaki zostanie wystosowany wobec Cudaka. Chodzi m.in. o naruszenie jego dóbr osobistych twierdzeniami jakoby miał uczynić z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości liczący się w Europie i na świecie ośrodek naukowy w zakresie więziennictwa i probacji.

Żurek twierdzi, że teraz rektorem AWS będzie Cudak

Chodzi o działanie profesora Cudaka z ubiegłego tygodnia. Otóż eskalował wówczas spór wokół decyzji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który twierdzi, że dokonał odwołania dotychczasowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michała Sopińskiego. Zdaniem Żurka p.o. rektora-komendanta jest teraz dr hab. Sławomir Cudak – pedagog. Sopiński twierdzi natomiast, że decyzja ta jest nielegalna i zgodnie z prawem to on nadal pozostaje prawowitym rektorem. Cudak – jak wskazał – został zwolniony z uczelni.

Rządzący wysłali na miejsce policję. Od czwartku przed siedzibą uczelni organizowane są demonstracje przeciwników działań władzy wobec AWS. Pod siedzibą uczelni był m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Uczestniczą w nich również inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym posłowie. W budynku cały czas przebywa poseł PiS Maria Kurowska, która odmówiła jego opuszczenia.

Czytaj też:

Czas Cudaka Czytaj też:

Najpierw AWS, potem TK? Sopiński alarmuje: Testują granice łamania prawa