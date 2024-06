"Absolutnie niepotrzebna". Prezes Orlenu zapowiada sprzedaż Polska Press

Fąfara udzielił wywiadu dla "Financial Times", w którym mówił m.in. o tym, że spółka chce być niezależna od polityków. Ważnym wątkiem rozmowy była także sprawa spółki Polska Press. Jak stwierdził prezes, z punktu widzenia Orlenu jest ona "absolutnie niepotrzebna".

– Inwestorzy zwykle unikają przedsiębiorstw zaangażowanych politycznie, ponieważ są postrzegane jako nieprzewidywalne i ryzykowne. Zrezygnowałbym, gdyby mi powiedziano, co mam robić – absolutnie. To jest moja odpowiedzialność wobec inwestorów, to jest moja etyka – powiedział.

Fafąra został również zapytany o to, czy jest pewien, że inwestorzy będą mieli zaufanie do kierownictwa Orlenu, że ten przeciwstawi się ewentualnym naciskom rządu Donalda Tuska. W odpowiedzi prezes koncernu wskazał, że odkąd objął szefostwo Orlenu ani razu nie spotkał się z premierem ani żadnym politykiem z jego otoczenia.

Zmiany w Polska Press

Po przejęciu władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica w zarządach państwowych spółek i tych przez nie kontrolowanych doszło do zmian w składach rad nadzorczych. Nie ominęły one także Polska Press, kontrolowanej przez płocki koncern energetyczny.

Pod koniec lutego rada nadzorcza Polska Press odwołała zarząd spółki: prezesa Stanisława Bortkiewicza oraz członków Dorotę Kanię (pełniła również funkcję redaktora naczelnego), Łukasza Gresztę i Miłosza Szulca.

Nowym prezesem spółki został Zenon Nowak. Z Polska Press jest związany od 17 lat. W ostatnim okresie był związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych. Od 2020 roku Doradca Zarządu w Fabryce Porcelany w Katowicach.

Nowym członkiem rady nadzorczej została Elżbieta Żuraw. W Polska Press pracuje od prawie 20 lat. W 2015 została dyrektorem zarządzającym centrum usług wspólnych Polska Press.

