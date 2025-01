Tusk i Zełenski spotkają się dzisiaj w Warszawie

Według programu prasowego udostępnionego przez CIR, spotkanie Tuska z Zełenskim rozpocznie się o godzinie 10:35. Wspólna konferencja prasowa zaplanowana jest na godzinę 12:40 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

O tym, że prezydent Ukrainy złoży w środę wizytę w Polsce, informował wcześniej "Dziennik Gazeta Prawna". Według tych doniesień obecność Zełenskiego w Warszawie ma związek z ekshumacjami polskich ofiar UPA.

"Obecność prezydenta Ukrainy w naszym kraju ma podkreślić rangę decyzji dotyczących polityki historycznej. Do przełomu w dialogu historycznym jest jednak daleko. Na rozpatrzenie czeka około 20 wniosków" – napisał "DGP" w poniedziałek.

Tusk: Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA

Premier Donald Tusk poinformował w zeszłym tygodniu, że zapadła decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Szef rządu podziękował ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę.

"Wreszcie przełom. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje" – napisał Tusk na platformie X, nie podając żadnych dodatkowych szczegółów.

Historycy szacują, że w czasie rzezi wołyńskiej w latach 1943-1944 z rąk ukraińskich nacjonalistów mogło zginąć 100-120 tys. Polaków.

Oświadczenie szefów MSZ Polski i Ukrainy ws. Wołynia

W listopadzie ub.r. po spotkaniu ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybihą ogłoszono, że nie ma już "żadnych przeszkód" do przeprowadzenia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. O tym, że władze w Kijowie nie będą blokowały takich prac, poinformował również premier Donald Tusk.

"Ukraina nie będzie blokowała ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Nasi ministrowie przystępują do pracy nad konkretami. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie już żadnych przeszkód. To klucz do pełnego pojednania naszych narodów, tak potrzebnego w tym dramatycznym momencie naszej wspólnej historii" – napisał Tusk na platformie X.

We wspólnym oświadczeniu szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji napisano, że "w najbliższym czasie Rzeczpospolita Polska i Ukraina rozpoczną działalność wspólnej Grupy Roboczej pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwa Kultury i Strategicznych Komunikacji Ukrainy, w celu przeprowadzenia pracy merytorycznej i osiągnięcia porozumienia między stronami".

