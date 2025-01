Ziobro: Czasy sędziego na telefon wracają

– Albo rozliczenia przyspieszą, albo dostaniesz Giertycha na wiceministra i on cię zmotywuje – takie słowa miał usłyszeć od premiera przed Bożym Narodzeniem minister sprawiedliwości Adam Bodnar. – To klasyczny motywator bardzo w stylu "Kierownika". Oczywiście Donald nie wywali Bodnara, bo za dużo w niego zainwestował, ale pogrozić mu nie zaszkodzi – mówi informator "Newsweeka". Szef KPRM Jan Grabiec zaprzecza, jakoby premier był zniecierpliwiony tempem rozliczeń i działalnością Bodnara. – Nie, nie słyszałem o takich pomysłach. Minister Bodnar jest solidnym filarem naszego rządu– przekonuje Grabiec.

Ziobro: Te czasy wracają

Do doniesień odniósł się były szef MS. "Zaufany patowładzy Newsweek ujawnia, że przed świętami Adam Bodnar dostał od Donalda Tuska ultimatum – albo będą aresztowania opozycji i właściwe wyroki, albo zajmie się tym Giertych. Choć z zasady nie czytam 'Newsweeka', to traktując rzecz zupełnie poważnie, muszę pierwszy raz ich informację docenić. To wiele wyjaśnia. Nie przypadkiem teraz Bodnar 'czyści' z niezależnych sędziów wydział karny SO w Warszawie, przecież tam trafiają polityczne sprawy. A teraz wiemy dlaczego – muszą trafić tylko do tych sędziów, do których 'powinny'! I tak czasy zaufanego sędziego na telefon z Gdańska, ku uciesze Tuska, wracają… No bo co to za 'demokracja walcząca', w której władza z góry nie zna wyroków, jakie w ważnych dla niej sprawach zapadną!" – komentuje Ziobro.

Sąd Okręgowy w Warszawie, największy sąd w kraju, odsuwa od orzekania grupę tzw. neosędziów. Chodzi aż o 10 osób. "Odsunięcie neosędziów to decyzja kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie. Chodzi o neosędziów z trzech wydziałów karnych – VIII, XII i XVIII. To wydziały pierwszoinstancyjne, które same oceniają sprawę i prowadzą procesy od początku. Od ich wyroków służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie" – informuje portal OKO.Press. Serwis zwraca uwagę, że wydziały te orzekają m.in. w sprawach polityków, co prawdopodobnie nie jest bez znaczenia w kontekście zapowiadanego "rozliczania" PiS.

Czytaj też:

"Wielokrotny przestępca". Ziobro mocno uderza w BodnaraCzytaj też:

Największy sąd w kraju odsuwa "neosędziów". W tle sprawy polityków opozycji