Żukowska o Gduli: Trzeba było gasić po nim pożary

Nowym ministrem nauki został Marcin Kulasek, który zastąpił na tym stanowisku Dariusza Wieczorka. Posadę wiceministra stracił także Maciej Gdula.

– Popełnił szereg błędów – tłumaczyła w programie WP "Tłit" szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. – To były błędy komunikacyjne, błędy w zarządzaniu obszarem, który jako wiceminister miał pod sobą – dodał.

– Chodzi na przykład o zajmowanie się z niewiadomych przyczyn czymś, co mu nie podlegało, czyli NCBiR-em i komunikowane tego w taki sposób, że później minister Krzysztof Gawkowski musiał wyjść i gasić pożar – mówiła. Żukowska zaznacza, że Gdula pozostaje w szeregach Nowej Lewicy. – Jest współprzewodniczącym zespołu programowego. Jego prace niewątpliwie muszą się toczyć, bo mamy kongres na jesieni, gdzie trzeba będzie nowy program przyjąć, bo ten po prostu trzeba zaktualizować do obecnych warunków. I myślę, że tutaj też będzie to obszar pracy pana byłego ministra Gduli – wskazała parlamentarzystka.

Dymisja Dariusza Wieczorka

Konieczność powołania nowego ministra nauki to konsekwencja rezygnacji Dariusza Wieczorka, którą ten ogłosił 19 grudnia. Polityk Lewicy stracił stanowisko po szeregu publikacji medialnych. Jak mówił na konferencji prasowej w czwartek, w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z hejtem wobec niego i wobec resortu, którym kieruje. Zapowiedział, że mimo dymisji, zamierza walczyć o swoje dobre imię. W obronie Wieczorka murem stanęli politycy Lewicy. Takiego zrozumienia nie otrzymał on jednak ze strony szefa rządu.

– Z satysfakcją przyjąłem decyzję ministra Wieczorka. Nie jest moją rolą rozstrzyganie, które z publikacji są prawdziwe, ale nie miałem wątpliwości, że za dużo tych nieszczególnych przypadków – powiedział wówczas Donald Tusk.

