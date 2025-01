Doradca Putina: W 2025 roku Ukraina może przestać istnieć

– Szczególnie alarmujący jest fakt, że przymusowe narzucanie ideologii neonazistowskiej i żarliwa rusofobia eliminują miasta ukraińskie, które kiedyś kwitły, w tym Charków, Odessa, Mikołajów, Dniepropietrowsk – powiedział Patruszew w wywiadzie dla "Komsomolskiej Prawdy".

– Nie jest wykluczone, że Ukraina całkowicie przestanie istnieć w tym roku – dodał doradca prezydenta Rosji, cytowany przez państwową agencję TASS.

Patruszew to szara eminencja Kremla

72-letni Nikołaj Patruszew, generał armii i były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), to szara eminencja Kremla i najbliższy sojusznik Putina, uważany za jednego z najbardziej radykalnych ludzi w jego otoczeniu.

Brytyjska gazeta "The Times", powołując się na źródła w rosyjskim rządzie, podała jesienią 2022 r., że to Patruszew był wśród trzech osób, które przekonały Putina do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Oprócz Patruszewa na decyzję rosyjskiego prezydenta mieli wpłynąć szef FSB Aleksandr Bortnikow oraz Jurij Kowalczuk, główny udziałowiec Banku Rossija, oligarcha uważany za wieloletniego przyjaciela Putina.

W maju ub.r. Patruszew przestał pełnić funkcję przewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i został mianowany doradcą prezydenta odpowiedzialnym za budowę statków.

Atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Zełenski w Warszawie

W środę rano armia rosyjska zaatakowała Ukrainę rakietami balistycznymi i manewrującymi. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Co najmniej sześć regionów doświadczyło awaryjnych przerw w dostawie prądu. W związku z rosyjskimi atakami na zachodnią część Ukrainy Wojsko Polskie poderwało myśliwce.

Dziś wizytę w Warszawie składa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotyka się z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy rozpoczęły się przed godziną 11:00. Wspólna konferencja prasowa zaplanowana jest na godzinę 12:40 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według doniesień prasowych wizyta Zełenskiego ma podkreślić rangę posunięć dotyczących polityki historycznej. Tusk ogłosił w zeszłym tygodniu, że na Ukrainie zapadła decyzja o ekshumacjach pierwszych polskich ofiar UPA.

