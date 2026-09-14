"Mamy ustawowy obowiązek". Rzecznik wyjaśnia wielomilionowy kontrakt z TVP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło z Telewizją Polską umowę opiewającą na 5,42 mln zł. Resort wykupił obecność w emitowanym na antenie TVP 2 programie "Pytanie na śniadanie" – wynika z danych, do których dotarł "Presserwis". Umowa została podpisana 4 września i obejmuje zakup czasu antenowego. W ramach współpracy zaplanowano emisję wątków w 16 miniaudycjach oraz 7 felietonów. Kontrakt będzie obowiązywał przez 87 dni.

Doniesienia Press.pl skomentował m.in. Patryk Słowik. "Szanowna Pani @K_Galecka, przeczytałem właśnie, że MSWiA zawarło z Telewizją Polską wartą 5,42 mln zł umowę na obecność w programie TVP 2 "Pytanie na śniadanie". Zarówno Pani, jak i Szanownemu Ministrowi Kierwińskiemu, załatwię wejście do Kanału Zero gratis. Panu Ministrowi, gdy w końcu przyjdzie na wywiad, nawet ciasteczka sfinansuję!" – napisał na X. "5,4 miliona za obecność w "Pytaniu na śniadanie" w TVP2. Mamy chyba rekord!" – dodał od siebie Krzysztof Stanowski.

Rzecznik MSWiA wyjaśnia: Mamy ustawowy obowiązek

W odpowiedzi rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała szczegóły jesiennej kampanii dotyczącej ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak zaznaczyła, działania informacyjne w tym zakresie prowadzone są już od grudnia 2025 r.

"Obecnie, w ramach kampanii jesiennej, wychodzimy szerzej z akcją edukacyjną. To już nie tylko spoty, ale także programy poświęcone edukowaniu społeczeństwa w zakresie właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych" – napisała Gałecka.

Jak poinformowała, MSWiA zawarło z TVP umowę dotyczącą działań edukacyjnych. Obejmuje ona 16 tematycznych miniaudycji oraz siedem felietonów w "Pytaniu na śniadanie". Materiały mają być emitowane od 5 września do końca listopada 2026 r. Pojawią się na różnych antenach Telewizji Polskiej, a także w serwisie VOD. Resort chce w ten sposób dotrzeć z informacjami do możliwie szerokiej grupy odbiorców.

Gałecka podkreśliła, że w kampanii nie występują politycy. Uczestniczą w niej wyłącznie eksperci zajmujący się ochroną ludności i obroną cywilną. "Celem jest przygotowanie społeczeństwa do właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia. Mamy ustawowy obowiązek organizowania kampanii społecznych z wykorzystaniem środków komunikacji medialnej" – zaznaczyła.

Podstawą działań jest Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a konkretnie jego część dotycząca edukacji, szkoleń oraz zaplecza szkoleniowego. Rzeczniczka MSWiA odniosła kampanię także do ostatnich wydarzeń w pobliżu Polski. "Po wczorajszym zagrożeniu blisko polskiej granicy widać, jak bardzo potrzebna jest ta wiedza. Dlatego uczymy, informujemy i ćwiczymy" – napisała Gałecka.

Według niej w ramach wakacyjnej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej resort przeszkolił już setki tysięcy osób.