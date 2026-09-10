– Jeśli chodzi o to przejściowe zagrożenie dla samolotu, to ono nie istniało. Sami Ukraińcy już to przyznali – powiedział dziennikarzom w czwartek rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Pieskow odrzuca oskarżenia w sprawie samolotu Zełenskiego

Zdaniem Dmitrija Pieskowa "Kijów nadal organizuje różnego rodzaju prowokacje".

– Oto dzisiejsze ogłoszenie o aresztowaniu mężczyzny, który planował zamach na brytyjskich dyplomatów w Moskwie i tak dalej. W związku z tym Ukraińcy oczywiście próbowali, próbują i – najprawdopodobniej – będą nadal próbować prowokować, aby wciągnąć swoich zachodnich mocodawców głębiej i bliżej w wojnę – stwierdził rzecznik prasowy Kremla.

Podkreślił, że "jest to temat wymagający zwiększonej uwagi ze strony naszych służb specjalnych". – Wykonują one swoją pracę – dodał.

Samolot Zełenskiego niemal trafiony przez drona?

Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere oświadczył w środę w publicznej telewizji NRK, że samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona we wtorek wieczorem podczas startu z Mołdawii do Oslo.

– Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje – stwierdził premier Norwegii.

– Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa – powiedział z kolei minister finansów Norwegii, Jens Stoltenberg.

Wołodymyr Zełenski przybył do Oslo z Mołdawii we wtorek wieczorem. Spotkał się z norweskim rządem oraz przedstawicielami branży zbrojeniowej. W środę uczestniczył w państwowym pogrzebie króla Haralda V.

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