Groźny incydent z samolotem Zełenskiego. "Został niemal trafiony"

O niebezpiecznym zdarzeniu poinformował premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Zełenski leciał do Oslo, gdzie uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V.

Dron w pobliżu samolotu Zełenskiego

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem, gdy samolot ukraińskiego prezydenta startował z Mołdawii w kierunku Norwegii. Szczegóły ujawnił w środę premier Norwegii Jonas Gahr Stoere w rozmowie z publiczną telewizją NRK. – Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje – powiedział norweski premier.

Według przekazanych informacji incydent miał być jednym z powodów opóźnienia przylotu ukraińskiego przywódcy do Oslo.

Zełenski opowiedział o problemach w Kiszyniowie

O komplikacjach podczas podróży mówił również Jens Stoltenberg, były sekretarz generalny NATO, a obecnie minister finansów Norwegii. Polityk uczestniczył w spotkaniu z Zełenskim po jego przybyciu do Oslo. Jak wynika z jego relacji, sam ukraiński prezydent opowiedział przedstawicielom norweskiego rządu o tym, co wydarzyło się przed jego wylotem z Mołdawii. – Przylot prezydenta Ukrainy był wczoraj opóźniony. Miały pojawić się pewne zagrożenia dla samolotu. Sam Zełenski przyznał, że miał problemy z wydostaniem się z Kiszyniowa – przekazał Stoltenberg w rozmowie z NRK.

Niebezpieczna sytuacja zbiegła się z wtargnięciem rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Mołdawii. W związku z zagrożeniem we wtorek tymczasowo wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Kiszyniowie. Część samolotów lecących do stolicy Mołdawii została skierowana na inne lotniska, inne musiały czekać na możliwość kontynuowania podróży.

Prezydent Ukrainy bezpiecznie dotarł do Oslo

Mimo opóźnienia Zełenski we wtorek wieczorem dotarł do stolicy Norwegii. Na miejscu spotkał się z członkami norweskiego rządu oraz przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego. W środę ukraiński prezydent uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych króla Haralda V, który zmarł 28 sierpnia.