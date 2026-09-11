Nie zapłaciłeś składki na radę rodziców? MEN stawia sprawę jasno

Rada rodziców nie może także egzekwować takich należności ani uzależniać wsparcia ucznia od tego, czy jego rodzice wcześniej wpłacili pieniądze.

Składka na radę rodziców. Czy trzeba ją płacić?

Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazuje, że rada rodziców może gromadzić pieniądze m.in. z dobrowolnych składek. Nie może jednak ustalać obowiązkowych opłat. "Rada nie może jednak w żadnym przypadku ustalać jakichkolwiek obligatoryjnych opłat ani dla rodziców, ani innych osób (podmiotów) działających wokół szkoły" – informuje MEN. Rada może natomiast zachęcać rodziców do wpłat, np. przedstawiając cel, na który mają zostać przeznaczone zebrane pieniądze.

Jak podaje z kolei "Dziennik Gazeta Prawna", dobrowolność dotyczy również wysokości wpłaty. Oznacza to, że podana przez radę kwota nie jest dla rodzica obowiązkowa. Rada nie ma także podstaw prawnych do egzekwowania pieniędzy od osób, które nie zdecydowały się zapłacić.

Kto zapłacił składkę? Rada nie może publikować nazwisk

Brak wpłaty nie może być podstawą do wywierania presji na rodzica. Dotyczy to m.in. publikowania imiennych zestawień osób, które zapłaciły lub nie zapłaciły składki. Jak informuje "DGP", nazwisko wpłacającego jest daną osobową, dlatego imiennych wykazów wpłat nie wolno publikować. Zakaz dotyczy również udostępniania takich list na forum rodziców oraz przekazywania ich wychowawcy.

Rada może podawać informacje zbiorcze, np. liczbę dokonanych wpłat albo łączną zebraną kwotę, o ile na ich podstawie nie można ustalić, kto wpłacił pieniądze.

Dziecko nie może stracić przez brak wpłaty

Pieniądze wpłacane przez rodziców tworzą jeden fundusz. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że środki te nie mogą być przypisywane do konkretnego wpłacającego. Ma to znaczenie m.in. przy finansowaniu wycieczek. MEN wskazuje, że rada może przeznaczyć pieniądze na dofinansowanie wyjazdu, np. dla dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie pokryć jego kosztów. Takiego wsparcia nie można uzależnić od wcześniejszego opłacenia składki.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku nagród dla uczniów. Ich finansowanie z pieniędzy rady rodziców nie może zależeć od tego, czy rodzic danego dziecka wcześniej wpłacił pieniądze.

Zgodnie z informacjami MEN pieniądze rady rodziców mogą być przeznaczane na wspieranie działalności statutowej szkoły. Resort wymienia m.in. wycieczki, nagrody dla uczniów, imprezy szkolne oraz ponadstandardowe wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Nie powinny natomiast finansować podstawowych potrzeb, które ma obowiązek zapewnić organ prowadzący szkołę. MEN wskazuje w tym kontekście m.in. ławki i szafki.

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