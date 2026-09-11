Piotr Niemczyk w areszcie. RPO składa kasację

Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były funkcjonariusz służb specjalnych, został ukarany za tamowanie ruchu i niestosowanie się do poleceń policji podczas protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w maju 2025 r.

Sąd Rejonowy w grudniu 2025 r. wydał wyrok nakazowy, uznając Niemczyka za winnego tamowania ruchu oraz umyślnego niestosowania się do poleceń policji. Wymierzył mu miesiąc ograniczenia wolności w postaci prac społecznych. Po niewykonaniu tej kary została ona zastąpiona karą aresztu, którą mężczyzna obecnie odbywa.

Aresztowanie Niemczyka. RPO chce kasacji

RPO zakwestionował zasadność wyroku nakazowego. Wskazał, że policyjne nagrania z kamer nie potwierdzają zarzutów. Wynika z nich, że podczas kilkudziesięciominutowej interwencji Niemczyk stał na chodniku i ani razu nie znajdował się na jezdni, a tym samym nie mógł tamować ruchu poprzez siedzenie na drodze. Nagrania mają również wskazywać, że policja nie podejmowała wobec niego żadnej interwencji.

Według RPO materiał dowodowy nie tylko nie potwierdza zarzutów, ale wręcz je podważa. W ocenie rzecznika oznacza to, że nie były spełnione przesłanki do wydania wyroku w trybie nakazowym. Zgodnie z przepisami taki tryb może być zastosowany tylko wtedy, gdy okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości.

RPO zwraca również uwagę na znaczenie trybu nakazowego dla ochrony praw obywatelskich. Wskazuje, że w razie jakichkolwiek wątpliwości sąd powinien odstąpić od takiego trybu i rozpoznać sprawę na rozprawie, gdzie strony mogą przedstawić swoje racje, a dowody podlegają bezpośredniej kontroli.

W kasacji RPO wnosi o uchylenie wyroku i uniewinnienie Niemczyka. Jednocześnie zwraca się do Sądu Najwyższego o pilne wstrzymanie wykonania orzeczenia do czasu rozpoznania kasacji, argumentując, że dalsze odbywanie kary może doprowadzić do nieodwracalnych skutków wobec osoby, która – w ocenie rzecznika – nie powinna zostać ukarana.

Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest Sylwia Gregorczyk-Abram. Stanowisko objęła pod koniec lipca.





Opozycjonista, wiceszef wywiadu UOP, ekspert

Piotr Niemczyk jest byłym działaczem opozycji demokratycznej w PRL i więźniem politycznym, współzałożycielem Ruchu "Wolność i Pokój". W latach 80. działał także jako drukarz i dziennikarz podziemnego "Tygodnika Mazowsze".

Po 1989 r. związał się ze służbami specjalnymi – w latach 1990-1994 był dyrektorem Biura Analiz i Informacji oraz zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1998-2015, z przerwą, był ekspertem sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. W 2001 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Jest także autorem książek i ekspertem zajmującym się bezpieczeństwem oraz służbami specjalnymi.

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