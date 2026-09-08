Piotr Niemczyk zatrzymany. Były wiceszef wywiadu UOP trafił za kratki

Informację o zatrzymaniu Piotra Niemczyka jako pierwszy podał nieoficjalnie Onet. Wirtualna Polska potwierdziła ją następnie u rzeczniczki prasowej Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Arlety Pęconek.

Sprawa ma swój początek w proteście klimatystycznej organizacji Ostatnie Pokolenie, który odbył się 25 maja ubiegłego roku w Warszawie. Za blokowanie ruchu oraz stawianie oporu policji sąd skazał łącznie 26 osób na miesiąc ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.

Wśród skazanych znaleźli się Piotr Niemczyk oraz aktywista klimatyczny Wojciech Kasprzak. Obaj odmówili wykonania zasądzonych prac. W konsekwencji sąd zamienił karę ograniczenia wolności na 15 dni aresztu. Kasprzak odbył już swoją karę – od 23 kwietnia do 8 maja przebywał w zakładzie karnym w Siedlcach.

"On stał z transparentem na chodniku"

Kasprzak przekonywał jednak w rozmowie z Onetem, że sytuacja Niemczyka miała wyglądać inaczej niż jego własny udział w proteście. "O ile ja akurat zasłużyłem, bo rzeczywiście siedziałem na jezdni i blokowałem ruch, to w przypadku Piotra sytuacja była zupełnie inna. On stał z transparentem na chodniku" – mówił.

Jak twierdził, Niemczyk wcześniej doznał poważnego urazu nogi i obawiał się, że siedzenie na jezdni mogłoby pogorszyć jego stan zdrowia: "Mimo to został skazany za to, że blokował ruch i nie chciał zejść z jezdni. Co za absurd".

Faktem jest, że wobec Niemczyka zapadło orzeczenie sądu. Teraz, po odmowie wykonania prac społecznych, były funkcjonariusz UOP ma odbyć zastępczą karę 15 dni aresztu. Z kolei sam Kasprzak tłumaczył odmowę wykonania prac społecznych jako formę dalszego protestu.

Kim jest Piotr Niemczyk?

Piotr Niemczyk w czasach PRL działał w opozycji. Po transformacji ustrojowej związał się z polskimi służbami specjalnymi. W latach 1993-1994 był zastępcą dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. Był ekspertem sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych (1998–2001) i doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji (2000–2001). Pełnił również funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki (2001).

Obecnie jest przedsiębiorcą i ekspertem zajmującym się tematyką bezpieczeństwa. W ostatnim czasie angażował się również w działania związane z ochroną klimatu.

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