Jak przyspieszyć globalne ocieplenie?
Ekonomia
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Globalne ocieplenie, zdjęcie ilustracyjne
Globalne ocieplenie, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / ERDEM SAHIN
PROSTO ZYGZAKIEM Jak sprawić, żeby to globalne ocieplenie, którym wyznawcy religii klimatystycznej od lat straszą dzieci i zdziecinniałych dorosłych, nastąpiło szybciej?

A najlepiej – jeszcze szybciej; najszybciej, jak to możliwe, bo w przeciwnym razie mróz nas wykończy – nie tylko kosztami ogrzewania.

Czy wystarczyłoby postępować po prostu odwrotnie do tego, co owi klimatyści wmawiają, czyli przestać szpecić krajobraz Polski farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz niszczyć dachy własnych domów panelami fotowoltaicznymi, a ich wnętrza i zewnętrza pompami ciepła?

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

