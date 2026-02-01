Jak przyspieszyć globalne ocieplenie?

PROSTO ZYGZAKIEM Jak sprawić, żeby to globalne ocieplenie, którym wyznawcy religii klimatystycznej od lat straszą dzieci i zdziecinniałych dorosłych, nastąpiło szybciej?
A najlepiej – jeszcze szybciej; najszybciej, jak to możliwe, bo w przeciwnym razie mróz nas wykończy – nie tylko kosztami ogrzewania.
Czy wystarczyłoby postępować po prostu odwrotnie do tego, co owi klimatyści wmawiają, czyli przestać szpecić krajobraz Polski farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz niszczyć dachy własnych domów panelami fotowoltaicznymi, a ich wnętrza i zewnętrza pompami ciepła?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
