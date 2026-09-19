Korwin-Mikke: Ameryka wolności umarła

W Polsce obowiązuje zasada: „Szlachta na koń, księże, my, synowcy, na czele i jakoś to będzie”. Natomiast ja lubię mówić o liczbach. A mam ochotę pogadać chwilę o 11 września, czyli o rozwaleniu dwóch wieżowców w Stanach Zjednoczonych.

Otóż, proszę Państwa, pomówmy o liczbach. Zginęło w tym prawie trzy tysiące ludzi. Otóż w Stanach Zjednoczonych w ciągu dwóch, trzech tygodni dokładnie tyle samo ludzi ginie na drogach, więc, jak widać, nie jest to jakaś zupełnie szokująca liczba jak na ogromne Stany Zjednoczone.

Jest to oczywiście cios, no jasne, ale jest to liczba, która całkowicie, ale to całkowicie mieści się w granicach, że tak powiem, normy wypadków, również wypadków drogowych. Ale zostawmy ludzi, zostawmy ludzi. Pomówmy, tak jak mówiłem, o pieniądzach. Otóż, proszę Państwa, ile kosztowały te budynki? No, tu można pytać, za ile je wybudowano, ile były warte.