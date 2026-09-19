Amerykański kraj opuszcza grono promotorów agendy LGBT

Kolumbia pod wodzą wybranego niedawno konserwatywnego prezydenta Abelardo de la Espirelli wycofała się z Koalicji na rzecz Równych Praw (Equal Rights Coalition). Jest to międzynarodowe forum skupiające około 40 państw zajmujące się promowaniem agendy LGBT na świecie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzasadniło decyzję zmianą priorytetów polityki zagranicznej. Wycofanie weszło w życie ze skutkiem natychmiastowym.

Kolumbia opuściła grono promotorów agendy LGBT

Decyzję przekazano 17 września Komitetowi Wykonawczemu Koalicji oraz Hiszpanii, która wraz z Kolumbią współprzewodniczy organizacji w latach 2024–2026. Poinformowano o niej również kolumbijską organizację "Caribe Afirmativo" i hiszpańską Fundację Triángulo.

W opublikowanym nagraniu wiceminister ds. migracji, spraw konsularnych i ochrony międzynarodowej Pedro Agustín Roa wyjaśnił, że decyzja została podjęta po analizie priorytetów rządu.

Jednocześnie jednak z ust polityka wyszła stanowcza deklaracja. – W żadnym wypadku nie oznacza to kroku wstecz w zakresie praw społeczności LGBTI – powiedział Roa. Dodał, że po określeniu najważniejszych kierunków polityki zagranicznej rząd uznał, iż "udział w tym mechanizmie nie stanowi priorytetu".

Konserwatywny prezydent

Abelardo de la Espriella objął urząd prezydenta Kolumbii 7 sierpnia 2026 roku. Wywodzący się z prawicy prawnik i przedsiębiorca wygrał wybory prezydenckie w czerwcu 2026 roku, pokonując w drugiej turze lewicowego kontrkandydata Ivána Cepedę minimalną różnicą głosów (49,7 proc. do 47,8 proc.). Zastąpił na tym stanowisku Gustavo Petro.

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