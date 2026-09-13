"Istnieją tylko dwie płcie". NASK: To dezinformacja

W artykule "Dezinformacja dotycząca osób LGBTQ+" zamieszczonym na stronie NASK napisano, że stwierdzenie, iż istnieją tylko dwie płcie to "dezinformacja". Na szokujący przykład wpływu ideologii na naukę zwrócił uwagę publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Nie twierdzi tak jakaś lewicowa jaczejka, tylko państwowy NASK. To pokazuje, jak w służbę ideologii wciągane są instytucje pozornie zajmujące się jedynie sprawami technicznymi. Pokazuje to również, jak olbrzymie zagrożenie dla wolności słowa niesie ze sobą implementacja takich rozwiązań jak DSA – akt o usługach cyfrowych" – napisał dziennikarz na swoim koncie na platformie X.

"Dezinformacja" według NASK

Na stronie NASK możemy przeczytać, że "twierdzenie, że «istnieją tylko dwie płcie» często opiera się na wąskim, uproszczonym, binarnym poglądzie na płeć. Jednak współczesne badania naukowe uznają, że jest to dużo bardziej złożona kwestia". Dalej państwowy instytut twierdzi, że "istnieje wiele przykładów wskazujących, że już kwestia płci biologicznej jest złożona i wykracza poza prosty binarny podział na kobiety i mężczyzn, np. osoby interpłciowe, które rodzą się z różnymi cechami płciowymi (takimi jak chromosomy, gonady czy genitalia)".

NASK "wyjaśnia", że "teza, że istnieją tylko dwie płcie, mogła powstać na podstawie tradycyjnych przekonań biologicznych, które opierały się na binarnym podziale płci wynikającym z obecności chromosomów XX (kobieta) i XY (mężczyzna)" oraz "konsensus naukowy rozróżnia płeć biologiczną (ang. sex) i płeć społeczno-kulturową (ang. gender). Pierwsza odnosi się do biologicznych i fizjologicznych cech ludzi, takich jak narządy rozrodcze, chromosomy i hormony. Druga dotyczy społecznie skonstruowanych cech, norm, ról i relacji przypisywanych kobietom i mężczyznom".

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