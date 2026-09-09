Kardynał Burke ostro o "małżeństwach jednopłciowych". "To herezja"

Były prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej wystąpił w popularnym amerykańskim podcaście "Shawn Ryan Show". Duchowny mówił także o działaniu zła, cierpieniu, spowiedzi i ideologii gender.

Gospodarzem "Shawn Ryan Show" jest były żołnierz Navy SEAL i były współpracownik CIA Shawn Ryan. Jego podcast dociera do milionów odbiorców, a wśród zapraszanych gości znajdują się przedstawiciele amerykańskiej polityki, wojska i służb specjalnych. W programie występował m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance.

Rozmowa z kard. Raymondem Leo Burke'em została nagrana 10 sierpnia i w dużej części była poświęcona Staremu Testamentowi. Poruszono jednak również szereg tematów wywołujących współcześnie poważne spory społeczne i polityczne.

"Diabeł absolutnie nienawidzi tego, kto niesie prawdę"

Ryan opowiedział kardynałowi o własnych doświadczeniach, które – jak twierdzi – przekonały go o istnieniu piekła. Wspominał również o niewytłumaczalnych zjawiskach w swoim domu i czterech egzorcyzmach, którym miał zostać poddany.

Burke przekonywał, że zło próbuje przede wszystkim odciągnąć człowieka od prawdy. "Diabeł absolutnie nienawidzi tego, kto niesie innym prawdę" – powiedział. Zdaniem duchownego jednym z najważniejszych narzędzi działania zła jest zniechęcenie człowieka. "Jeśli uda mu się przekonać cię, że to, co próbujesz zrobić, jest niemożliwe (...), i zrezygnujesz, to osiągnął swój cel" – tłumaczył.

Kardynał odniósł się także do cierpienia i znaczenia krzyża w chrześcijaństwie. Przekonywał, że cierpienie przyjęte i połączone z cierpieniem Chrystusa może prowadzić do duchowego oczyszczenia. "Kiedy przyjmujemy te cierpienia i łączymy je z cierpieniami Chrystusa, następuje w nas oczyszczenie. A wszyscy tego potrzebujemy" – powiedział. Następnie podkreślił: "Krzyż jest naszą jedyną nadzieją".

Kardynał Burke o małżeństwach jednopłciowych

Jednym z najmocniejszych fragmentów rozmowy była wypowiedź dotycząca małżeństwa i płci. Pytany o podobieństwa pomiędzy rzeczywistością opisaną w Księdze Rodzaju a współczesnym światem, Burke mówił o przekonaniu, że człowiek może samodzielnie definiować swoją tożsamość.

Odnosząc się do legalizacji małżeństw osób tej samej płci w Irlandii, kardynał określił takie rozwiązanie mianem "herezji". Według niego jest ono sprzeczne nie tylko z katolicką wiarą i Pismem Świętym, ale także z rozumem.

Duchowny krytycznie odniósł się również do medycznych procedur związanych ze zmianą płci. Przekonywał, że zadaniem medycyny powinno być leczenie, a tego rodzaju ingerencje określił jako "okaleczanie ludzi".

Burke zdecydowanie stanął także w obronie tajemnicy spowiedzi. Jego zdaniem kapłan w żadnych okolicznościach nie może zostać zobowiązany do ujawnienia tego, co usłyszał podczas sakramentu.

"Księża nigdy nie mogliby tego zrobić, ponieważ penitent prowadzi rozmowę z Bogiem" – stwierdził.

"Nic w Biblii nie może nas sprowadzić na manowce"

Znaczna część rozmowy miała charakter katechetyczny. Kardynał mówił o natchnieniu Pisma Świętego, kanonie Biblii oraz kolejnych przymierzach Boga z człowiekiem – od Adama i Noego, przez Abrahama i Mojżesza, po Dawida.

"Nic w Biblii nie może nas sprowadzić na manowce" – przekonywał Burke, wskazując, że Stary Testament przygotowuje na przyjście Chrystusa.

Rozmowa rozpoczęła się i zakończyła modlitwą. Shawn Ryan zapowiedział już kolejny odcinek z udziałem kardynała, który ma zostać poświęcony Nowemu Testamentowi.

"Jestem pewien, że dotrze to do niezliczonych dusz" – powiedział prowadzący. Burke odpowiedział, że ma nadzieję, iż rozmowa zachęci odbiorców do sięgnięcia po Pismo Święte i poznawania przez nie Chrystusa.