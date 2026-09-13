Adopcja dzieci przez homoseksualistów. Magyar zapowiada zmianę prawa

Jak donosi Reuters, władza zmieni przepisy uchwalone w 2020 r. przez rząd Viktora Orbana, które skutecznie zakazały adopcji dzieci przez osoby homoseksualne.

Jeszcze do końca 2020 roku węgierskie przepisy zezwalały na takie rozwiązanie, jeśli wniosek został złożony przez osobę samotną. Nowelizacja przyjęta przez rząd Orbana wprowadziła wymóg uzyskania zgody ministra ds. rodziny. W praktyce oznaczało to zakaz adopcji przez pary homoseksualne. Teraz Peter Magyar zapowiada liberalizację przepisów.

– Możemy jednoznacznie stwierdzić, że zmienimy ten system: nie minister, polityk powinien podejmować decyzję w takich przypadkach, ale profesjonaliści, którzy potrafią określić warunki, w jakich małe dziecko może osiągnąć życie, które pozwoli mu stać się szczęśliwym członkiem społeczeństwa – powiedział Magyar w sobotę.



Rząd Magyara promuje LGBT

Możemy jednoznacznie stwierdzić, że zmienimy ten system: nie minister, polityk… powinien podejmować decyzję w takich przypadkach, ale profesjonaliści, którzy potrafią określić warunki, w jakich dane małe dziecko może osiągnąć… życie, które pozwoli mu stać się szczęśliwym i harmonijnym członkiem społeczeństwa.

Jak podała PAP, rząd Magyara poparł organizację wydarzenia. Uczestnicy parady podkreślali, że choć zmiana rządu jest istotna, dla nich to dopiero "początek walki".

W 2022 roku w sprawy Węgier w tym zakresie wtrąciła się Komisja Europejska i zaskarżyła ustawę do Trybunału w Luksemburgu. Komisja podniosła, że przepisy są dyskryminujące i zagrażają wolności oraz pluralizmowi w całej Unii Europejskiej. Teraz trybunał orzekł, że węgierskie ustawy "anty-LGBT" naruszają "unijne wartości". W 2026 roku TSUE rozstrzygnął na korzyść Komisji Europejskiej.

W 2025 roku rząd Orbana wywołał oburzenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, zabraniając w związku ze wspomnianą ustawą organizacji Parad Równości. Ostatecznie wydarzenie i tak się odbyło.

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