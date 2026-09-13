Ataki w pobliżu granicy Polski. Rzecznik Nawrockiego zabrał głos

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, przekazał w niedzielę PAP, że prezydent "jest na bieżąco informowany o wszystkich incydentach i zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem Rzeczpospolitej Polskiej przez działającą w BBN Dyżurną Służbę Operacyjną".

– Jest ona w kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz innymi służbami – dodał.

Rzecznik Karola Nawrockiego podkreślił, że Kancelaria Prezydenta RP będzie na bieżąco informować o wszystkich decyzjach prezydenta.

Specjalna narada z udziałem premiera Tuska

O godz. 17:00 w niedzielę rozpoczęła się narada premiera Donalda Tuska z szefami MON, MSWiA oraz służbami.

– Eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. (…) Próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie – powiedział na początku narady szef rządu.

Ataki dronów w pobliżu granicy z Polską

W niedzielę, po godz. 4:00 rano, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Miało to związek z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy.

Przed godziną 10:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania myśliwców. Podkreślono, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Rzecznik prasowy DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że zagrożenie było "realne i bliskie". Poinformował, że część rosyjskich dronów operowała, a nawet trafiała w cele znajdujące się w obszarze od kilku do kilkunastu kilometrów od granic Polski.

Z kolei Nadbużański Oddział Straży Granicznej poinformował, że w pobliżu granicy z Polską – około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin – dron uderzył w ciężarówkę.

Ukraińskie koleje państwowe przekazały natomiast, że rosyjski bezzałogowiec uderzył lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości dwóch km od granicy z Polską.

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