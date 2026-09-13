Następny na liście

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Opinie
  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

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Ks. Stanisław Małkowski
Ks. Stanisław Małkowski Źródło: PAP / Marcin Obara
Jak ujawniły badania IPN, w archiwach komunistycznego MSW ks. Małkowski długo był na pierwszej pozycji listy księży uznawanych za największe zagrożenie dla socjalizmu w Polsce.

O takich kapłanach mówi się różnie. „Trudny człowiek na trudne czasy”, „ksiądz nawiedzony” czy „Boży szaleniec”. Gdy żyją – ich nawyk mówienia prawdy prosto z mostu jednych urzeka, a innych razi.

Jeden ze starych warszawskich księży wspomina: „Pamiętam, jak w 1983 r. z powodu jakiejś błahej sprawy załatwiałem coś w kurii na Miodowej. Jeden z urzędników kurialnych przeszedł na temat ks. Stanisława Małkowskiego. »Uważa się za szaleńca Bożego czy co? Mamy z nim same kłopoty. Już tego wytrzymać nie można«. Patrzyłem na pewnego siebie „urzędnika pana Boga” – syty, mający poczucie bezpieczeństwa pod bezpośrednim parasolem prymasa Glempa mówił o ks. Małkowskim w takim tonie, że przez chwilę chciałem mu przerwać. Nie przerwałem. Bałem się konsekwencji. Ten urzędnik nigdy nie otarł się o choćby cień zagrożeń, z którymi zmagał się ks. Małkowski. Do dziś się wstydzę, że wtedy mu nie przerwałem”.

Po o. Bronisławie Sroce odszedł właśnie ksiądz Stanisław Małkowski. Kolejny z długiego pocztu kapłanów niezłomnych. Władze komunistyczne obdarzały go wyjątkową nienawiścią.

Antykomunista intuicyjny

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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