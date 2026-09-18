Kaczyński: Długo się zastanawiałem, dlaczego Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy

Marcin Horała został wybrany na funkcję wicemarszałka Sejmu. Kandydat zgłoszony przez klub Rozwój Plus otrzymał 254 głosów. Z kolei na kandydata klubu PiS Marcina Ociepę głosowało 167 posłów. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka Sejmu wynosiła 215 głosów. Kandydat Rozwoju Plus zdobył: 149 głosów KO, 30 — PSL-Trzeciej Drogi, 13 — Lewicy, 41 — Rozwoju Plus, 2 — Konfederacji, 14 — Centrum, 2 — Polski 2050, 2 — posłów niezrzeszonych, 1 — PiS (Maria Kurowska).

Wybór wicemarszałka już od kilku tygodni dzielił PiS i Rozwój Plus. Sprawę w mocnych słowach skomentował Jarosław Kaczyński.

"Długo się zastanawiałem, dlaczego M. Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce: wicemarszałek dla Rozwoju+ wbrew wszelkim regułom parlamentarnym" – napisał na portalu X.

"To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom: Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a M. Morawiecki już się z nim układa. Więc czas na powrót do Prawa i Sprawiedliwości! Jedynej siły, która może powstrzymać Tuska!" – dodał Kaczyński w dalszej części wpisu.

W PiS oburzenie

Posłowie PiS nie kryją oburzenia wyborem Horały. szef klubu Mariusz Błaszczak ocenia, że "Rozwój Plus stał się koncesjonowaną opozycją – taką, która wchodzi w układ z Tuskiem i Czarzastym za stołek wicemarszałka na rok. Limuzyna, sekretariat i gabinet stały się dla nich ważniejsze niż ideały".

Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek napisał z kolei: "Miał być pokój na prawicy. A co jest? Marcin Horała wicemarszałkiem postkomunistycznej lewicy Czarzastego. Maski opadły".

"Nitras: 'Przy odpowiednim traktowaniu da się ugrupowanie Morawieckiego okiełznać...'. Kwintesencja koncesjonowanej opozycji" – oburza się rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Marcin Ociepa podziękował za wsparcie: "Dziękuję posłom różnych klubów i kół oraz niezrzeszonym za każdy z 167 głosów, który wymagał odwagi i przyzwoitości". "Koalicja Obywatelska wybrała sobie trzeciego wicemarszałka, Rozwój Plus zaś koalicjanta. Marcinowi Horale należą się nie gratulacje, lecz współczucie, gdyż: 'najgorszym gatunkiem podłości jest ta, która ubiera się w maskę przyjaźni, by tym pewniej podciąć komuś nogi dla własnego awansu'" – dodał poseł PiS.

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