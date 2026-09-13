Miller ostrzega Tuska. "Kaczyński marzy o czymś takim"

Sejm wybrał w ubiegły piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Prezydent ma wątpliwości w sprawie wyboru Berka na sędziego TK

Zbigniew Bogucki potwierdził w środę, że Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są "gigantyczne wątpliwości" co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

Sejm odmawia Nawrockiemu informacji

W piątek szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec oświadczył w piśmie skierowanym do prezydenta Karola Nawrockiego, że "marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berka". Dodał, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK "nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach".

W piśmie dodał, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapoznał się z pismem Zbigniewa Boguckiego i "stoi na jednoznacznym stanowisku, że żądanie udostępnienia wymienionych w ww. piśmie dokumentów jest pozbawione podstawy prawnej".

Miller ostrzega Tuska

Leszek Miller, były premier, w sobotę był pytany w Polsat News o możliwy siłowy scenariusz w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

– Pan premier Tusk ma szalenie trudny wybór. Bo jeśli wyobraźmy sobie, że tam by się pojawiła policja, to wprawdzie Tusk odzyska budynek, ale utraci szereg argumentów, które padały przez ostatnie lata – ocenił.

Leszek Miller podkreślił, że "jeżeli Platforma Obywatelska i koalicja demokratyczna mówiła, że nie wolno instytucji państwa podporządkowywać politycznej większości i to siłą, no to obrazek policji otwierającej drogę do gabinetów sędziów Trybunału Konstytucyjnego byłyby dla pana Kaczyńskiego wyśmienitym prezentem".

– Myślę, że marzy o czymś takim – stwierdził były szef rządu.

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