Ostra reakcja Kancelarii Sejmu na pismo Boguckiego. "Niezwłocznie"

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Nawrocki ma wątpliwości w sprawie wyboru Berka na sędziego TK

Zbigniew Bogucki potwierdził w środę, że Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są "gigantyczne wątpliwości" co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

Siwiec zabrał głos

Sprawę komentuje szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, który uważa, że w wyborze Berka nie było żadnych nieprawidłowości.

"Odpowiedziałem dziś na pismo szefa Kancelarii Prezydenta RP w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wybór sędziego został przeprowadzony prawidłowo i nie ma podstaw prawnych do jego kwestionowania. Konstytucja nie przewiduje udziału Prezydenta RP w procedurze wyboru sędziego TK przez Sejm. Marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Macieja Berka, wybranego przez Sejm 4 września" – napisał Siwiec na portalu X.

Czarzasty potwierdza, że pismo wpłynęło

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z dziennikarzami w Krakowie, potwierdził, że do Sejmu dotarło pismo z Kancelarii Prezydenta RP.

Lider Nowej Lewicy dodał, że na pewno odpowiedni departament nad tym pracuje.

– A jak pracuje, to pewnie wypracuje odpowiedź i w stosownym czasie zostanie ona przekazana do Kancelarii Prezydenta – powiedział, zaznaczając, że pisma jeszcze nie czytał.

Dziennikarze dopytywali marszałka Sejmu o to, jak będzie wyglądało zaprzysiężenie Macieja Berka i czy – jeśli nie będzie zaproszenia z Pałacu Prezydenckiego – ślubowanie powinno odbyć się w Sejmie. – Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie dopełni swoich obowiązków, to będzie sytuacja, która pewnie będzie wymagała reakcji ze strony sędziego, to znaczy pana Berka – odparł Włodzimierz Czarzasty.

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