Co Nawrocki powinien zrobić w sprawie Berka? Polacy odpowiedzieli w sondażu

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost", Polaków zapytano, czy prezydent Karol Nawrocki powinien przyjąć ślubowanie od Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Berek z rządu do TK. Sondaż: Czy Nawrocki powinien odebrać ślubowanie?

43,5 proc. badanych odpowiedziało, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od byłego ministra rządu Donalda Tuska.

28,3 proc. ankietowanych jest przeciwko temu, aby Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od Macieja Berka.

28,2 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Zbigniew Bogucki potwierdził w środę, że Kancelaria Prezydenta RP wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunały Konstytucyjnego.

Szef Kancelarii Prezydenta RP podkreślił, że są "gigantyczne wątpliwości" co do tego, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

Sondaż został zrealizowany w dniach 8-9 września 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

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