"Wątpliwości są olbrzymie". Bogucki zapowiada kroki w sprawie Berka

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, powiedział w poniedziałek w Telewizji Republika, że w sprawie wyboru przez Sejm Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego "musi być absolutna jasność, rozwiane wszelkie wątpliwości, a te wątpliwości – w moim przekonaniu – są olbrzymie, co do tego, czy minister Berek spełnia wymagania formalne".

– Spełniał, żeby w ogóle ta procedura się rozpoczęła i żeby to głosowanie się odbyło w Sejmie. W jego przypadku 10 lat stażu pracy, wykonywania zawodu radcy prawnego – dodał.

Bogucki zapowiada korespondencję z Kancelarią Sejmu w sprawie Berka

Prezydencki minister podkreślił, że nie może mówić w imieniu prezydenta.

– Natomiast jeżeli ktoś nie spełnia wymagań formalnych, no to trudno, żeby taka osoba była sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat do najniższego sądu, a więc sądu rejonowego, np. będący radcą prawnym, musi wykazać nie tylko, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać, że wykonywał ten zawód, to znaczy, że podejmował czynności radcowskie – wyjaśnił, zapowiadając korespondencję z Kancelarią Sejmu w sprawie wyboru Macieja Berka.

Maciej Berek z rządu do TK

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu Donalda Tuska w grudniu 2023 roku. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Maciej Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem RCL, a w latach 2008-2015 sekretarzem Rady Ministrów. Był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

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