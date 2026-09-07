"Z całą pewnością". Berek: Święczkowski nie może sprawować funkcji kierowania TK

Maciej Berek, wybrany w piątek przez większość w Sejmie na sędziego TK, powiedział w poniedziałek w TVN24, że "dla każdego prawnika bycie sędzią TK to zawodowy zaszczyt".

– Trybunał ma kontrolować pozostałe władze i chronić prawa jednostki. Obecnie żadna z tych funkcji nie jest wykonywana – ocenił.

Dodał, że "w Trybunale muszą orzekać wszystkie osoby prawidłowo wybrane przez Sejm".

Były minister rządu Donalda Tuska stwierdził przy tym, że sędziowie, którzy weszli w skład TK nieprawidłowo na miejsce poprzednich sędziów, powinni przestać orzekać.

Berek: Święczkowski "nie może sprawować funkcji kierowania TK"

Zdaniem Macieja Berka prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski "nie może sprawować funkcji kierowania TK".

– To nie jest kwestia mojej oceny, w sprawie manipulacji składami Trybunału, mieliśmy informacje od samych sędziów TK. Wszyscy sędziowie mają ten sam plan. Polega on na tym, żeby wykorzystać przepisy, które obowiązują i doprowadzić do rozwiązania sytuacji – ujawnił.

Ocenił przy tym, że "pan Święczkowski powinien sam zdecydować, jaki będzie jego los". – Natomiast z całą pewnością nie może sprawować funkcji kierowania Trybunałem Konstytucyjnym z powodu, który łączy się z punktem trzecim, a to jest kwestia prawidłowości powoływania składów do orzekania w poszczególnych sprawach – mówił.

Maciej Berek stwierdził, że "wszyscy sędziowie muszą sprawić, że jedna osoba nie może doprowadzić do wstrzymania orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". – To jest zadanie, które postawiło przed Polską orzecznictwo europejskie – dodał.

Pytany o to, czy zostanie zaproszony na ślubowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego, Maciej Berek podkreślił, że "sędzia ma obowiązek złożyć ślubowanie". Dodał, że że odmawia odpowiedzi na pytanie, czy zamierza złożyć ślubowanie nawet wtedy, gdy prezydent go nie zaprosi. – 16 września rozpoczyna się moja kadencja i będę czekał na to, co się wydarzy. Mogę tylko konsekwentnie oczekiwać, że sytuacja będzie postępować zgodnie z przepisami – dodał.

Berek z rządu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

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