Berek może mieć problem. Nawrocki nie odbierze od niego ślubowania?

Sejm wybrał w miniony piątek Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Maciej Berek z rządu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

W głosowaniu w Sejmie nad wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219. Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a za kandydaturą zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego – 184.

Prezydent Nawrocki nie odbierze ślubowania od Berka? Szefernaker tłumaczy

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, w poniedziałek w Kanale Zero nie odpowiedział wprost, czy i ewentualnie kiedy prezydent Karol Nawrocki mógłby odebrać ślubowanie od Macieja Berka.

– W tej chwili trwają analizy. Wiemy, że są duże wątpliwości. Kiedy prezydent podejmie jakiekolwiek decyzje, będziemy o tym informować – podkreślił.

Prezydencki minister stwierdził, że o wątpliwościach wokół wyboru Macieja Berka na sędziego TK mógłby mówić "cały program".

– Mamy sytuację, w której przecież to on nie publikował wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To on w dużej mierze jest odpowiedzialny za sytuację, jaka dzisiaj jest wokół TK i w pewien sposób tutaj na pewno są wokół tego wątpliwości – mówił, podkreślając jednak, że dużo ważniejsze są pojawiające się "wątpliwości formalne".

Paweł Szefernaker zwrócił również uwagę na kwestie polityczne "związane z tym, że Platforma Obywatelska zarzekała się, że nigdy nie wpuści polityka do Trybunału Konstytucyjnego".

– Donald Tusk tutaj kolejny raz kompletnie złamał kręgosłup tym, którzy na tych postulatach doszli do władzy (…), mając na sztandarach właśnie to, że nie będą tam wysyłali polityków. I wysyłają polityka, kogoś, o kim premier Donald Tusk mówił, że jest jego najbliższą prawą ręką, człowieka, który m.in. niszczył TK, nie publikując tych orzeczeń TK – ocenił.

Na pytanie, czy w takim razie błędem PiS był wybór do TK posłów Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz, odpowiedział, że wtedy ta decyzja "wydawała się naturalna", choć "być może z punktu widzenia czasu budziła zbyt duże kontrowersje".

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu Donalda Tuska w grudniu 2023 roku. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Maciej Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem RCL, a w latach 2008-2015 sekretarzem Rady Ministrów. Był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

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